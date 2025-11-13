Gáspár Zsolti fontos dolgokra akarja megtanítani a népet

Minden ember életében nagy mérföldkő, ha betölti az 50 éves kort és ez sokszor nagy változásokat indít el. Nem számít, hogy Gáspár Zsolti hány éves, folyamatosan új terveket szövöget. Nem kisebb dolog történt vele ugyanis, minthogy regisztrált a TikTokra és ezzel nagy tervei vannak. Most nem a szórakoztatásé a főszerep, hanem oktatni szeretné az embereket és átadni a tudását, amit az élete során felhalmozott.

Egyre többen szeretnék látni élőben is Gáspár Zsolti farmját (Fotó: Máté Krisztián / TV2)

Gáspár Zsolti farmja nagy népszerűségnek örvend

A földművelés és állattartás számára a hétköznapjai része. Küldetésének érzi, hogy a tudását átadja a követői részére és népszerűsítse az állattartást az online felületeken. De ma már nemcsak a virtuális térben szeretnének tőle leckéket venni, hanem személyesen is meglátogatják. „Egy iskola bejelentkezett a farmra. Eljönnek, hogy megnézzék, hogyan is működik az állatok gondozása. Én szívesen várok mindenkit. Aki szeretne, jöjjön nyugodtan. Én megmutatom nekik, hogy kell etetni, hogyan kell a tápot megcsinálni, ledarálni. Azért fontos nekem, hogy ne a boltba vegyenek csirkét, hanem neveljék fel! Sokkal finomabb lesz” – mesélte a TV2 Mokka című műsorában.

Sőt, ha ők nevelik fel, lehet le se vágják, hanem összehaverkodnak velük

– állítja Zsolti.

Nagyon fontos számára, hogy közel legyen az állatokhoz és ezt szeretné népszerűsíteni is.

„Az állatgondozást azért tanítom, hogy az emberek megszeressék az állatokat. Nem azért, hogy megegyék őket. Nekem ugyanolyan kapcsolatom van az állatokkal, mint az emberekkel. Több állatot kellene otthon tartani, nemcsak kutyát! Csirkét, kacsát, disznót és legfőképpen bárányokat. Mert velük nagyon lehet kommunikálni. Meg lehet velük beszélni sok mindent” – zárta a Farm VIP műsorvezetője.