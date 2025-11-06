Káosz után rend a Karinthy Színház színpadán – Visszatér a Furcsa pár

A Karinthy Színház 2025/26-os évadának első premierje igazi csemegének ígérkezik a vígjátékok kedvelőinek. Neil Simon örökzöld klasszikusa, A Furcsa pár színházi bemutatójára november 7-én, pénteken 19 órakor kerül sor a Karinthy Nagyszínpadon.

A Furcsa pár generációk óta hozza el a humort a színházakba és a képernyőre (Fotó: Tumbász Hédi)

A Furcsa pár öt évtized után is szórakoztató

A Furcsa pár című darab két barátról szól, akik mindenben különböznek egymástól – egyikük precíz és rendszerető, a másik pedig laza és rendetlen. Amikor az élet úgy hozza, hogy kénytelenek egy fedél alatt élni, a hétköznapok apró-cseprő ütközései komikus, mégis elgondolkodtató helyzeteket szülnek. A Furcsa pár nem csupán könnyed szórakozást kínál, hanem finom humorral és mély emberismerettel mutatja be az emberi kapcsolatok törékenységét. A Karinthy Színház előadása arról is mesél, hogy a barátság, a türelem és a szeretet miként képes áthidalni a legnagyobb különbségeket is. A főszerepekben Lux Ádám (Félix Unger) és Szabó-Sipos Barnabás (Oscar Madison) láthatók, mellettük Balázs Andrea, Mohácsi Norbert, Lázár Balázs, Marosszéki Tamás és Pintér Gábor gondoskodnak a fergeteges hangulatról. A színészek számára igazi jutalomjáték ez, amelyben szinte lubickolnak a szerepeikben, miközben a közönséget nevetésre és meghatódásra késztetik egyaránt.

A bemutatóra november 7-én, pénteken kerül sor (Fotó: Tumbász Hédi)

Saját karakterjegyekből építkezve

Lux Ádám elárulta a Borsnak, hogy a precíz, rendmániás Félix karakterében sok saját vonását is felfedezi, míg Szabó-Sipos Barnabás szerint Oscar figuráját életszerűvé épp a saját tapasztalataiból tudja formálni. A rendező, Olt Tamás, a humor mögött megbúvó emberi drámát is érzékenyen bontja ki, így a darab egyszerre könnyed és elgondolkodtató. A Karinthy Színház decemberi műsora már most izgalmasnak ígérkezik, hiszen az évadnyitó előadás, Neil Simon világhírű vígjátéka igazi évzáró csemegeként duplázik Szilveszter napján. A Karinthy színház ismét zászlajára tűzte tehát, hogy bizonyítsa, a klasszikus vígjátékok örök érvényűek – különösen, ha olyan tehetséges alkotók keltenek életre egy legendás történetet, mint a Karinthy Színház társulata.