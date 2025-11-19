"Minden barátom elment" – a hamarosan 100 éves Dick Van Dyke szívszorító vallomásai

A csaknem 100 éves Dick Van Dyke naplóbejegyzést írt a The Times számára, amely könnyekig hatotta rajongóit. A Mary Poppins legendás sztárja érzelemdús esszével köszönti közelgő születésnapját.

Dick Van Dyke szívszorító levelet írt a nyilvánosságnak (fotó: Pexels)

Frusztráló érzés, hogy egyre kisebbnek érezzük magunkat a világban, fizikailag és társadalmilag is

- fogalmazta meg a színész.

Bár közel hat évtizeden át a munkája diktálta a mindennapjait, most kaliforniai otthonában tölti ideje nagy részét, csendben és nyugalomban. Utazni már alig tud, így ha találkozni szeretne valakivel, annak is nála kell történnie.

Dick Van Dyke-ot sok minden teszi szomorúvá

A világ jelenlegi állapota sem könnyíti meg a helyzetét:

A közelmúlt eseményei bárkit keserűvé és sötétté tehetnek, fiatalt vagy időst. Most éltem át két dél-kaliforniai erdőtüzet közvetlenül a házam előtt, köztük a történelem legrosszabbikát.

A hosszú élet velejárójaként a magány is utolérte. Első felesége, Margie Willett 2008-ban hunyt el, akitől négy gyermeke született. Későbbi párját, Michelle Triolát is túlélte, ő 2009-ben távozott.

Minden egyes legkedvesebb, életre szóló barátom elment. Pontosan olyan magányos érzés, mint amilyennek hangzik

- írta, rámutatva a hosszú élet gyakran rejtett terheire.

Minden nehézség ellenére 54 éves felesége, Arlene hatalmas támaszt jelent számára, szerinte ő tartja benne a lelket. Közel tíz éve vannak együtt, és bár kapcsolatuk az utóbbi években halkabbá vált, de a kötelék változatlanul erős.

Kétségtelen, hogy a folyamatos románcunk a legfőbb oka annak, hogy nem zárkóztam el mogorva remeteként.

Noha korából fakadóan sok fájdalmas veszteség érte, Van Dyke még mindig az élet pozitívumaira próbál összpontosítani. Úgy véli, genetikailag senki sem születik nyomorultnak, ezért 99 évesen is makacsul ellenáll az élet negatívumainak.