Debreczeni Dóra súlyos sérülést szenvedett – a kórházból jelentkezett be

Debreczeni Dóra alaposan ráijesztett követőire, amikor a kórházból jelentkezett be. Instagramon, 24 órán át elérhető sztorijában mesélte el, milyen erős fájdalmakkal küzd, és hogyan jutott el odáig, hogy sürgős orvosi ellátásra szoruljon.

Debreczeni Dóra súlyos sérülést szenvedett (fotó: @debreczenidora/Instagram)

A sportoló a 108 kilométeres Vadlán Ultra Trailen indult, és elmondása szerint a 70–80. kilométer környékén kezdett el elviselhetetlen fájdalmat érezni a bal térdében. Mivel ez volt számára az idei év utolsó versenye, mindenképp célba akart érni, ezért nem foglalkozott a fájdalommal.

Most, hogy kórházba került, még mindig nem bánta meg a döntését.

Lehet, hogy soha nem leszek ilyen jó formában, és nem tudok majd ennyit edzeni

- írta ahhoz a fotóhoz, amelyen épp egy CT-gépben fekszik.

Debreczeni Dóra most egy ideig nem futhat

A verseny után egy ideig nem edzett, bízva abban, hogy a panaszai maguktól elmúlnak. Ám nyolc hét elteltével sem javult az állapota, így végül orvoshoz fordult. Megosztotta az eredményeket is, és elárulta: fáradásos, vagyis stressztörést diagnosztizáltak nála.

Mint mondta, ez elkötelezett sportolóknál gyakori sérülés, hiszen túlterhelés okozza. A sorozatos mikrotraumák miatt a csont szerkezete meggyengül, majd megszakad a csont folytonossága.

Vissza mennék-e ? Igen! Nem állnék meg? Nem!

- írta elszántan.

Most hosszabb pihenő vár rá. A regenerációból már letelt nyolc hét, de még várja a végleges diagnózist, amelyből kiderül, pontosan mit kell tennie ahhoz, hogy minél hamarabb visszatérhessen a futáshoz.