Debreczeni Dóra súlyos sérülést szenvedett – a kórházból jelentkezett be

Debreczeni Dóra alaposan ráijesztett követőire, amikor a kórházból jelentkezett be. Instagramon, 24 órán át elérhető sztorijában mesélte el, milyen erős fájdalmakkal küzd, és hogyan jutott el odáig, hogy sürgős orvosi ellátásra szoruljon.
A sportoló a 108 kilométeres Vadlán Ultra Trailen indult, és elmondása szerint a 70–80. kilométer környékén kezdett el elviselhetetlen fájdalmat érezni a bal térdében. Mivel ez volt számára az idei év utolsó versenye, mindenképp célba akart érni, ezért nem foglalkozott a fájdalommal.
Most, hogy kórházba került, még mindig nem bánta meg a döntését.
Lehet, hogy soha nem leszek ilyen jó formában, és nem tudok majd ennyit edzeni
- írta ahhoz a fotóhoz, amelyen épp egy CT-gépben fekszik.
A verseny után egy ideig nem edzett, bízva abban, hogy a panaszai maguktól elmúlnak. Ám nyolc hét elteltével sem javult az állapota, így végül orvoshoz fordult. Megosztotta az eredményeket is, és elárulta: fáradásos, vagyis stressztörést diagnosztizáltak nála.
Mint mondta, ez elkötelezett sportolóknál gyakori sérülés, hiszen túlterhelés okozza. A sorozatos mikrotraumák miatt a csont szerkezete meggyengül, majd megszakad a csont folytonossága.
Vissza mennék-e ? Igen! Nem állnék meg? Nem!
- írta elszántan.
Most hosszabb pihenő vár rá. A regenerációból már letelt nyolc hét, de még várja a végleges diagnózist, amelyből kiderül, pontosan mit kell tennie ahhoz, hogy minél hamarabb visszatérhessen a futáshoz.
