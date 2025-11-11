Máris babát vár a Házasság első látásra sztárja – így közölte az örömhírt a szőke szépség

A Házasság első látásra rajongóit már korábban felcsigázta a jelenlegi amerikai évad előzetese, amelyben egy titokzatos hang közölte: „Terhes vagyok.”

Mostanra kiderült, hogy a gyermeket váró pár nem más, mint Meghann és Derrek – akik igyekeznek titokban tartani a hírt még a többi szereplő előtt is.

A legutóbbi epizódban Derrek így nyilatkozott:

Hol is kezdjük? Elég őrült hírt tudtunk meg ma. Csodával határos, váratlan hír. Azt hiszem, mindketten idegesek vagyunk.

MAFS couple got PREGNANT days after they get married as strangers on US show https://t.co/xO8fp8fXO3 — Sundydee (@Sundydee34) November 11, 2025

Meghann pedig hozzátette:

Babát várunk! És nem igazán akartuk… hogy ez teljesen nyilvánvalóvá váljon.

De a baba érkezése nem jelenti azt, hogy Meghann és Derrek számára zökkenőmentes lett volna a friss házasságuk, vagy hogy máris eldöntötték volna, együtt maradnak. Derrek így fogalmazott:

Most már rengeteg megbeszélnivalónk van. Ez gyakorlatilag mindent megváltoztat számunkra.

Meghann pedig bevallotta, hogy „egyszerre sokkoló, ijesztő és örömteli” érzések kavarogtak bennük. Azzal kapcsolatban pedig, hogy miért nem osztották meg a hírt a többi szereplővel, Derrek elmagyarázta:

Még nagyon korai szakaszban járunk a terhességben. Még nem jött el az első orvosi vizsgálat ideje, ahol az ultrahang is megtörténik. Még nem tartunk ott. De ez néhány héten belül esedékes lesz, és emiatt kicsit idegesek vagyunk, hogy ilyen bensőséges közelségben legyünk a többi párral, mert még nem állunk készen arra, hogy bárkinek is elmondjuk

