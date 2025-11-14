Gyászol Cicciolina: elhunyt a testvére, aki segített elrabolni a kis Ludwigot

Cicciolina teljesen összetört, mélyen gyászol, mivel nagyon közel állt a testvéréhez, Franky-hez – nyilatkozta az olasz sajtónak Staller Ilona férje, Luca di Carlo ügyvéd. Ilona még 1991-ben ment feleségül az amerikai képzőművészhez, Jeff Koons-hoz. New Yorkban éltek, itt született meg 1992-ben Ludwig is. Házasságuk azonban hamarosan megromlott, Ilona pedig 1993-ban a kicsivel visszaköltözött római lakásába. Koons utánuk utazott Olaszországba és annak ellenére visszavitte New Yorkba Ludwigot, hogy a Rómában folyó gyermekelhelyezési per erre nem adott neki lehetőséget.

Cicciolina testvérét veszítette el

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Így segített Cicciolinának Franky

Cicciolina összeomlott, hogy kisfia több ezer kilométerre van tőle. Ekkor sietett a segítségére Franky, aki kitalálta, majd meg is szervezte a másfél éves kisfiú USA-ból való kiszöktetését, vagy ahogy a sajtó akkoriban írta: elrablását.

Az akciót Ilona hajtotta végre, a kisfiút elhozta Koons New York-i házából, majd Kubán keresztül Magyarországra, innen pedig Olaszországba vitte. Cicciolinát az amerikai hatóságok azonnal keresni kezdték és évtizedekkel a történtek után sem vették le a körözési listáról, így a mai napig nem léphet be az USA-ba, mert ezzel azt kockáztatná, hogy börtönbe kerül. Bár Cicciolina mindent megtett, elnöksége alatt még Barack Obamának is írt levelet, hogy mentesüljön az eljárás alól, de ügye így sem oldódott meg. Olaszországban is folyt per az ügyben, azt Cicciolina meg is nyerte, ám ennek nincs hatása az amerikai eljárásra.

Franky annak ellenére, hogy Franciaországban élt, nagyon közel állt Ilonához.