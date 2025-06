Bereczki Zoltán: „Méltósággal szeretnék megöregedni”

Hihetetlen, de az énekes-színész már több mint három évtizede van a pályán, és jövőre igazi mérföldkőhöz érkezik: betölti az 50-et! Egy kerek születésnap sokak számára olyan fordulópontot jelent, amikor egy rövid időre megállnak, hogy végiggondolják az eddig megtett utat. Nincs ez másképp Bereczki Zoltánnál sem, aki őszinte lélekkel tekint vissza és büszkén készül a következő fejezetre.

Bereczki Zoltán - Niki Szoboszlai Dominik - Ákos Horváth Éva - Ági"> Jövőre az ötvenet tölti Bereczki Zoltán (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin!)

„Nincs bennem semmiféle félelem azzal kapcsolatban, hogy ötven leszek. A negyven sem viselt meg, talán a harminc volt egy kicsit ijesztőbb. De azt is gyorsan megszoktam. Az ötvennel sincs bajom, nem vagyok nosztalgikus, nem sírom vissza a fiatalságomat, inkább kellő öniróniával nézek előre és keresem annak a módját, hogyan lehet ezt jól megélni. Nem szeretném elfelejteni a múltat, de egy kicsit elcsendesíteném, és egy teljesen új fejezetet nyitnék. Nem akarok már úgy kinézni, mint harmincévesen. Kifejezetten élvezem ezt az időszakot, és meg akarom találni benne a mostani énemet” – kezdte a hot! magazinnak az énekes-színész.

Óriási koncerttel készül (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin!)

Bereczki Zoltán: Szeretném végigjárni a fontos állomásokat

Az énekes a különleges évfordulót egy várhatóan fergeteges koncerttel ünnepli meg 2026. május 23-án a Papp László Sportarénában. A buli nemcsak érzelmes, de látványos is lesz: Zoli rengeteg meglepetéssel készül, és olyan dalokat is előad majd, amelyek ezen az estén hangzanak el utoljára.

„Átfogó koncert lesz, szeretném végigjárni azokat a fontos állomásokat, amelyek az elmúlt 32 évben értek. Lesz sok olyan dal, ami nagyon rég nem hangzott el, és bár a musicaltől kicsit eltávolodtam, most ezek is visszatérnek a repertoárba. Benne lesz az első és a második lemezem is, és természetesen nemcsak a közönséggel, hanem néhány kollégával is jó lesz együtt ünnepelni” – mondta sejtelmesen.

Néhány dalt itt szeretnék utoljára elénekelni. Ennek az az oka, hogy nem szeretném, ha az, ami harmincévesen jól állt, előbb-utóbb ne álljon jól. Méltósággal szeretnék úgymond megöregedni, és elbúcsúzni ezektől a daloktól.

Feleségével, Bata Évával egy színdarab próbái során ismerkedett meg (Fotó: Bors/hot! magazin!)

Zorka, Bereczki Zoltán lánya már kész nő

Zoli bátran letagadhatna jó néhány évet, hiszen ma is tökéletes formában van, és sugárzik belőle az életigenlés. Most pedig azt is elárulja, mi az, ami igazán lázban és fiatalon tartja őt kívül-belül.