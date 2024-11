Újabb részletek derültek ki Keresztes Ildikó betegségéről: „Mintha egy új Keresztes született volna”

Embert próbáló időszakon van túl Keresztes Ildikó. 2023 novemberében egy három centiméteres daganatot találtak az agyában, ami sürgős műtéti beavatkozást igényelt. A felépülés hosszú hónapokat vett igénybe. A műtét után több mint fél évre visszavonult a nyilvánosságtól az énekesnő. Most új részleteket mesélt az elmúlt időszakról.

Keresztes Ildikó dalokat és koncertezést félretéve pihente ki a betegségét, nehéz időszakon van túl, ma már nagyon jól érzi magát (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

„Abban a pillanatban halálfélelmem volt”

– Tavaly novemberben bekerültem a kórházba, teljesen más üggyel. Szédültem, amiről kiderült, hogy elmozdult fülkristályok okozták, de akkor többféle vizsgálatot végeztek, és többek között készült egy agyi CT is. Ekkor derült ki, hogy van egy háromcentis agydaganatom.

Én ott omoltam össze abban a percben, magamban el is temettem magamat, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi lesz a szeretteimmel: az anyámmal, a kutyámmal. Abban a pillanatban halálfélelmem volt.

– Aztán bíztam a Jóistenben, mást nem tudtam tenni, hogy négy nap múlva legyen az MR, ami azt mondja, hogy jóindulatú. De elküldtem a leleteimet több helyre, főleg Erdélybe, ahol jó szakembereket ismerek. Azt mondták, most kell megműteni, mielőtt bajt okoz – idézte fel az M2 Petőfi TV műsorában.

– Januárban kétszer is hazautaztam Erdélybe, mert nem tudtam itt várni. Végül február másodikán megvolt a műtét, hála Istennek minden úgy sikerült, ahogy kellett. Azóta is visszajárok kontrollra, nagyon fegyelmezett beteg vagyok, már a kórházban is ezt mondták. Ezt a sportolói múltamnak köszönhetem.

Keresztes Ildikó betegsége kényszerpihenőre küldte őt

– Magamtól sosem engedtem volna meg magamnak, hogy majdnem egy évet betegállományban legyek. Egyébként egy évet lehettem volna, az én döntésem volt, hogy hamarabb, ősszel visszajövök. De valóban ideje volt lazítani és leállni, és kicsit úgy élni mint egy normális hétköznapi ember. Nagyon jól esett, egy kicsit sem hiányzott a színpad hónapokig! De persze imádom, szeretem, nekem ez a kábítószerem. De jó volt, hogy csönd volt, végre hallom a gondolataimat. Rájöttem, hogy amilyen maximálisan csinálom a karrierem, úgy tudom a semmit is: utaztam, filmeket néztem, színházba mentem, sétáltam a kutyámmal.

A legfontosabb az volt, hogy nem volt stressz. Mintha egy új Keresztes született volna.

Rájöttem, hogy nem szabad ilyen komolyan venni az életet, engedjük meg magunknak, hogy tévedjünk, ne sikerüljön minden tökéletesen. Sokkal cukibb lettem magammal – ismerte el mosolyogva az énekesnő.