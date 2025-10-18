Aurelio: „Végtelenül hálás vagyok a határkerítésért...”

Aurelio saját bevallása szerint soha nem hagyná el Baja városát, ahol nyugodt szívvel engedheti el imádott kislányát, hogy a közeli parkban játsszon a nagymamájával, amíg ő az ügyes-bajos dolgait intézi. A híresség ugyanis tökéletes biztonságban tudhatja szeretteit, hiszen nem kell attól tartania, hogy illegális bevándorlók hordáiba botlanak. Aurelio erről a TikTokon beszélt.

Aurelio lányát és családját biztonságban érzi a határkerítés közelében (Fotó: Bors)

Aurelio: „Nagyon kevés helyen érzem magam ennyire biztonságban”

„Válaszolnék arra a kérdésre, hogy miért Baján élek. Ugyanis, amikor az M6-on leégett anyukám autója, amit kölcsönkértem tőle, sokan kérdezték meg, hogy miért élek ilyen messze a fővárostól” – kezdte TikTok-videójában Aurelio, aki ezután kifejtette, miért is nem hagyná el soha Bács-Kiskun vármegye második legnagyobb városát. „Egyrészt, mert ide köt a legtöbb barátom, hiszen miután Svájcból ide költöztünk, itt szocializálódtam és itt nőttem fel.

Nem is nagyon tudnám máshol elképzelni az életemet, mert nagyon kevés helyen érzem magam ennyire biztonságban, mint Baján”

– fogalmazott az egykori valóságshow szereplő, aki úgy érzi, hogy a város közelében húzódó határkerítésnek köszönhető, hogy nem kell féltenie a családját.

Aurelio egy olyan országban akar élni, ahol biztonságban tudhatja a családtagjait (Fotó: Mate Krisztian)

„Nem vagyok egy félős gyerek...”

„Nagyon jó a közbiztonság és bármikor el merem engedni a kislányomat és az édesanyámat a parkba, hiszen nem kell attól tartanom, hogy bármiféle inzultus éri őket. A másik pedig, amiért végtelenül hálás vagyok, az a határkerítés, ami nem messze tőlünk a szerb határon húzódik. Ne menjünk el a tény mellett, hogy ebben az országban nagyon fontos, hogy biztonság van. Én olyan helyen szeretnék élni, ahol ha a családtagjaimat a házon kívül tudom, akkor bízhatok abban, hogy minden rendben lesz velük és nem történik velük semmi. Szóval, azért szeretek Baján élni, mert itt fokozaton biztonságban érzem magam. Nem azért mondom ezt, mert én félnék valamitől, hanem mert a családomat féltem mindentől és főleg az idegenektől.

Ne is menjünk bele abba, hogy mi lenne itt kerítés nélkül! Hiszen több mint valószínű, hogy még a boltba is elkísérnék mindenkit, sőt a házból sem nagyon engedném ki a családtagjaimat”

– tette hozzá a határkerítés tőszomszédságában élő Aurelio, aki nemrég egy Német nagyvárosban járt, ahol áldatlan állapotokat tapasztalt.