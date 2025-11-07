Előkerült! Botrányai után itt kezdett új életet Andrei Mangra: már munkája is van

Rengeteg embert, sőt az egész Dancing with the Stars csapatot cserben hagyta tavaly a román származású profi táncos, miután csúnya botrányba keveredett. Andrei Mangra rendőrségi ügye után nem folytathatta a versenyzést Szabó Zsófival, elmenekült Magyarországról, de most úgy látszik, visszaszerezte az emberek bizalmát.

Andrei Mangra származásának köszönhetően kaphatott új lehetőséget külföldön (Fotó: Polyak Attila)

Andrei Mangra botránya után nem lett vége karrierjének

Az biztos, hogy a TV2 népszerű műsorában igazi közönségkedvenc lett a profi táncos, aki Tóth Andival meg is nyerte a Dancing with the Stars második évadát. Ezért is sokkolta a közvéleményt, amikor tavaly novemberben Andrei Mangra botránya, ami tettlegességig fajult és amiből rendőrségi ügy lett. Mint ismert, a romániai táncos bérelt otthonában verekedésbe keveredett, véres arccal látták egy budapesti kórház ügyeletén, rendőri kísérettel. Másnap nem is jelent meg a műsor próbáján, csúnyán cserben hagyva ezzel Szabó Zsófit, akivel nagy esélye lett volna újra nyerni és aki a történtek után Suti Andrással versenyzett tovább.

Andrei-jel reggeltől estig együtt voltunk a táncteremben, amikor vége van a próbának, hazaviszem, a kocsiban is beszélgetünk, együtt eszünk. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag minden percemet vele töltöttem, amíg a kisfiam iskolában volt. És nyilván emiatt megviselnek a történtek… Nem vagyok jól. Lelkileg nagyon összezuhantam…

– nyilatkozta akkor a műsorvezető.



Romániában tanít, Olaszországban is új lehetőséget kapott

A rendőrségi ügy miatt Andrei Mangra végül kikerült a műsorból, Szabó Zsófi Suti Andrással folytatta a versenyt, Andrei pedig haza menekült Nagváradra milliós tartozása elől. Ekkor mindenki azt hitte, hogy vége a profi táncos karrierjének, de Mangra bebizonyította, hogy még a legneccesebb helyzetekből is fel tud állni. Először a belga Dancing with the Starsban kapott új lehetőséget, majd Svédországban egy nagy nemzetközi show-ban dolgozott, ami alig ért véget, máris Olaszországban kapott szerződést. Most pedig kiderült, hogy újra Romániában dolgozik.

Büszkén köszöntjük Andrei Mangrát, egy rendkívüli nemzetközi karrierrel rendelkező román profi táncost és előadóművészt a WAE családban. Jelenleg Romániában él, ahol versenyképes pároknak, felnőtteknek és gyerekeknek tanít táncot, szenvedélyét és tapasztalatait átadva egy új táncos generációnak.

– írta Instagram posztjában az olasz WAE Dance Company Andrei új szerződéskötésekor.



