"Nagyon ideges volt végig..." – kőkemény kritikát kapott a képernyőre visszatérő Andrei Mangra – videó

Andrei Mangra előtt új kapuk nyíltak meg, miután karrierje botrányos véget ért a Dancing with the Starsban. Ha esetleg lemaradtál volna, mi történt, itt egy gyorstalpaló: a népszerű táncosnak tavaly ősszel kellett otthagynia a TV2 produkcióját, ugyanis komoly balhéba keveredett. Állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban. Az ügyben nem meglepő módon nyomozás indult, ám amíg ez tart, Andrei fogta a sátorfáját és lelépett Magyarországról. Nos, ekkor még mindenki azt hitte, hogy Romániában próbálja feldolgozni a történteket, de februárban bejelentette, hogy visszatér a Dancing with the Stars műsorába. Igaz, nem hazánkban, hanem Belgiumban...

Andrei Mangra és párja komoly kritikákat kapott

A táncos előtt a belga műsorral egyben új kapuk is nyíltak, hogy rendezze a magánéletét, s talán ebben jó úton is halad. A műsor viszont egyelőre nem azt adja Andreinek, amire vágyott, ugyanis komoly kritikákat zsebelt be partnerével. Sarah Puttemans oldalán vasárnap este lépett parkettre, és egy tüzes tangóval készültek a zsűrinek illetve a nézőknek. Bár az előadásukban volt munka bőven, az ítészeket nem igazán kápráztatták el, ugyanis csak 5 pontot kaptak mindegyikőjüktől a maximálisan adható 10 helyett. Ezzel pedig az utolsó előtti helyen zárták a sort az este végén...

No, nem Andreit bírálták a kritikusok, hanem inkább partnerére tettek megjegyzéseket. Szerintük ugyanis a nő nagyon izgult, ez pedig rányomta a bélyegét az előadásukra, mert még a lépésekben is rontott miatta. Másrészt pedig a dalt énekelte, ahelyett, hogy a táncra és a partnerére figyelt volna. Szerencsére azonban még nincs minden veszve, hiszen vasárnap csak a résztvevők fele lépett parkettre. A másik felét jövő héten láthatják a nézők, a majd akkor derül ki, hogy ki juthat tovább. Andreiék viszont izgulhatnak, mert egyelőre a kiesés szélén állnak.

Nagyon ideges volt végig... Szerintem, ha sikerül egy kicsit megnyugodnia, akkor szuperek lesznek. Most pont ezért nem tetszett, mert Sarah nagyon izgult, emiatt hibázott is a lépésekben, de a partnere szépen vezette

– írta egy kommentelő az Instagramon, míg valaki más szerint túl kevés pontot kapott a páros, és ez nem volt fair.