Több évtizedes titok: Dolly kifakadt a Hungáriáról – Ezért oszlottak fel!

Dolly, polgári nevén Penczi Mária Ilona négyévesen kezdett énekelni, majd 19 évesen a Hungária együttes lemezén elénekelt egy dalt, végül 1980-ban csatlakozott a zenekarhoz, állandó tagként.

Dolly több mint négy évtizede aktív a zenei pályán (Fotó: Máté Krisztián)

Dolly számára a színpad a természetes közeg

Dolly tehát kamaszként cseppent a zenei világba. És hogy mit szóltak ehhez a szülei?

„A szüleim baromira nem örültek neki. Matematika-fizika szakra jelentkeztem az egyetemre, és mondták, hogy jobb lenne, ha előbb azt elvégezném, és utána annyit énekelek, amennyit akarok. De nem így alakult az élet…” – idézte fel jókedvűen az M2 Petőfi TV műsorában.

„De később, amikor a házunkban a szomszédok már kérdezgették őket, hogy Dollykától lehetne-e autogramot kérni?, akkor már elfogadták. Az más kérdés, hogy nekem ez milyen volt. Nekem fél évembe telt, mire megszoktam, hogy tőlem autogramot kérnek. Előtte is szerettem, ha megnéztek az utcán, ezzel nem volt baj. De hogy tőlem autogramot kérjenek?!” – emlékezett vissza az énekesnő, majd hozzátette, számára a színpad a természetes közeg, egyszer sem izgult koncert előtt.

A Hungáriában öt férfival zenélt együtt: a zenekar utolsó, „jampi” időszakában Fenyő Miklós, Szikora Róbert, Novai Gábor, Kékes Zoltán, Fekete Gyula (Szaxi Maxi) és Dolly alkotta az együttest.

Hat dudás egy csárdában...

„Fiúsítva voltam. Én cipeltem a bőröndömet például. De elfogadtak első pillanattól kezdve. Nagyon aranyosak voltak a srácok, hatan voltunk akkor a Hungáriában, az öt fiú és én. De gyerekkoromban is a fiú társaságot kedveltem, jobban kijöttem velük.”

Fenyő Miklós annak idején azt mondta: épp ilyen lányt keresett a csapatba, mint Dolly…

„Fenyő Miklós egy héttel ezelőtt is elmondta: milyen szemtelen vagyok! Laza tudtam lenni, jól tudtam érezni magam az ő társaságukban, ez lehetett a kulcs” – vélekedett az eMeRTon-díjas énekesnő.

Egyszer megkérdezték: miért lett vége a zenekarnak? Azt mondtam, hogy itt hat dudás volt. Hat dudás pedig nem fér meg egy csárdában. Csoda, hogy három évig kibírtuk egymást. Pedig szeretem őket, és mindenki szereti a másikat. De mindenki olyan erős egyéniség, hogy az nehéz dolog…

– vélekedett Dolly. Persze nem kizárt, hogy az idő megszépítette az emlékeket, ugyanis korábban nem feltétlenül konfliktusmentes körülményekről lehetett olvasni, kezdve Szikora Róbert kilépésével, a megosztó nyugat-berlini koncertturnéig. A zenekar még élő tagjai mindenesetre összeálltak 2024-ben, és még egy dupla Hungária koncert 2025-ben is összejött, nagy sikerrel.