Zámbó Jimmy fia kiakadt: „A fiaim nevében igenis kikérem ezt a fa..ságot…!”

Való igaz, hogy a három Zámbó fiú közül Szebasztián az, aki a leginkább háttérbe vonulva éli az életét, de az is tény, hogy nem egy ördöglakat utánajárni annak, hogy van egy tizenöt és egy lassan egyéves gyermeke, ergo, már két unokával gazdagította a néhai Zámbó Jimmy dinasztiáját. Zámbó Szebasztián dühében klaviatúrát ragadott, és alaposan be is olvasott a cikk szerzőjének, valamint az azt közlő portálnak.

Zámbó Jimmy unokáit figyelmen kívül hagyták (Fotó: archívum)

Zámbó Jimmy középső gyermeke helyretette a fatális tévedést

„Elmondok egy történetet Zámbó Jimmyről! Nem tudom, hogy vajon tudja-e mindenki, hány gyermeke volt Apunak? 3!”

Azt is szívesen leírom, hogy mindenki tisztán lásson, hogyan lett három gyermeke Apunak…

„Első házasságából született egy fiú gyermek, akit úgy hívnak, hogy Krisztián, tudjátok, hiszen sokan látjátok nap mint nap a tévében vagy fellépéseken… Második házasságából született 2 fiú gyermek, akiket úgy hívnak, hogy Szebasztián és Adrián. Őket nem látjátok mindennap, mert a háttérben maradtak, de vannak, léteznek és élik az életüket! Tehát eddig tiszta, megvan a három gyerek…” – kezdte posztjában Zámbó Jimmy fia, aki ezután rövid értekezésbe kezdett arról, hogy milyen családi kötelékek is vezetnek oda, hogy egy embernek unokái szülessenek. Szavaiból süt a maró gúny és fájdalmas irónia.

Zámbó Jimmy másodszülött fia egy régi, családi képpel adott hangsúlyt szavainak (Fotó: Facebook)

„Az igazság nem fontos és nem érdekes, ugye?”

„Most jön végül is az egész posztnak a lényege, ha a három gyermek közül valaki apuka lesz, akkor ugyebár Jimmynek lesz unokája, ez mindenhol így van: Apa, fiú, unoka… Mai nap olvastam egy cikket, hogy lehet készülőben van Jimmy első unokája? (Már 15 éve megszületett az első és lassan egy éve a második.) Először nevettem rajta, mert tudtam, hogy hazugság, de mi mást is várnék az RTL-től, viszont utána egyre rosszabb érzés fogott el és nem miattam, hanem a fiaim miatt! Engem nem érdekel, ha engem elfelejtenek, mert nem adom el magam a tévének, de a fiaim nevében igenis kikérem ezt a fa..ságot... Jimmynek már van két unokája, tehát ha lesz még több unoka (adja a jó Isten), akkor megy tovább a harmadik, negyedik stb… Miért kell mindig hazudni és csak a kattintásra meg a like-ra vadászni? Az igazság nem fontos és nem érdekes, ugye? Sajnos az RTL-hez már nincs kapcsolatom, mert elküldtem mindenkit a fa..ba a sorozat után, ezért nem tudom őket felhívni, hogy javítsanak a főszalagon, mert ez így hazugság, amit állítanak…”

Viszont itt az oldalamon le tudok írni bármit, ami a szívemet nyomja és ezt nyugodtan lehozhatja az újság, tv, internet, nem érdekel, csak az, hogy mindenki tudja, hogy igenis Apunak már van két unokája, mégpedig az én fiaim, akikre nagyon büszke vagyok és igyekszem őket óvni a nyilvánosság elől, amennyire lehet!”

– áll Zámbó Szebasztián posztjában, melyhez egy családi fotót is mellékelt.



