Vastag Csaba szerelméről: "Mindenben számíthatunk egymásra"

Negyven fok, közel százszázalékos páratartalom – ez várta a versenyzőket az Ázsia Expressz forgatásán. Ebben a hatalmas hőségben kell komoly fizikai feladatokat végrehajtani, ami kőkemény kihívás mindenki, így Vastag Csaba és Domján Evelin számára is.

Vastag Csaba és Domján Evelin nehezen mondtak igent az Ázsia Expresszre (Fotó: TV2)

„Mi is emberből vagyunk, elfáradhatunk, mindkettőnknek lehet segítségre szüksége. De van, amikor már egy nézésből tudom, hogy Evelinnek szüksége van arra, hogy ott legyek mellette és támogassam” – árulta el a hot! magazinnak az énekes.

Domján Evelin sokat fejlődött Vastag Csaba mellett

A szerelmesek kapcsolata irigylésre méltó, kevés köztük a hangos szó, és ez már évek óta így van. Folyamatosan egyfelé haladnak, a kitűzött cél irányába.

„Nagyon sokat fejlődtem Csabi mellett, idén négy éve vagyunk együtt, két éve házasodtunk össze.”

Rengeteget tanultam tőle. Az ő türelme, az, ahogy képes az emberi kapcsolatokat kialakítani, mind olyan, ami példa számomra.

„Fejlődni és tanulni a másiktól egyáltalán nem szégyen. Sőt, hogyha felismered magadban a hibát, akkor szerintem nem ciki segítséget kérni és tanulni” – mesélte Vastag Csaba felesége.

A házaspár állítja, hogy ez a kaland, a verseny nagy hatással van a kapcsolatukra, hiszen ismét kiderült számukra, hogy ketten együtt alkotnak igazán egy egységet.

„Tényleg mindenben számíthatunk egymásra. Együtt próbáljuk a feladatokat megoldani, és nem egymásra vagyunk idegesek, hanem a kialakuló helyzetre” – mondták egybehangzóan.

„Se ennem, se innom nem kell”

A Vastag házaspár sokat tanult egymástól a műsor alatt (Fotó: TV2)

Vastag Csaba 6-7 éves kora óta sportol, hozzá van szokva a kihívásokhoz.

„Nekem se ennem, se innom, se aludnom nem kell; valószínűleg a sok koncert miatt. Viccesen szokták mondani: „kevés üzemanyaggal is jól működöm, így ezt a versenyt nekem találták ki. Ám apránként összegyűlnek azért a nehézségek. Az egyik nap úgy utaztunk egy nagyon régi kis teherautóban két órán keresztül, hogy egy hűtőszekrény tetején ültem, és minden kanyarban és bukkanóban bevertem a fejem, már nem láttam, annyira izzadtam. És amikor beértünk, kiderült, hogy ez még nem a vége, hanem vár még ránk egy elég komoly feladat.”

Akkor azért nálam is betelt a pohár, és megmondom őszintén, ezt én is kiadtam magamból.

„De valószínűleg ezeket ki is kell adni, nem is lennénk emberek, ha nem lehetne minket legalább egy kicsi időre kiakasztani” – magyarázta az énekes. „Hozzátenném, hogy nagyon nagy segítség az, hogy ketten vagyunk. Sokkal rövidebb ideig tartanak ezek a kiakadások is, mert meg tudjuk egymást nyugtatni” – részletezte Vastag Csaba.

Közösen a csúcson Csaba és szintén zenész öccse, Tamás külön-külön, de együtt is sikeresek. Az Őrizd az álmod című slágerük például minden koncertjükön osztatlan sikert arat.