Valkó Eszter: „A kisfiam miatt nem őrültem meg a magánytól”

Valkó Eszter a Palikék Világa podcast vendége volt, a műsorban nem csupán a múltat idézték fel, de a svájci életstílusról is beszélgettek. A korábbi televíziós műsorvezető hatéves gyermeke már több nyelven beszél, de még mindig anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet, amire édesanyja nagyon büszke.

Valkó Eszter magányos volt külföldön (Fotó: MW archív)

A sok költözés és a kétlaki élet megterhelő egy család számára, amit a műsorvezető is jócskán megérzett.

Soha nem fogom magam teljes mértékben otthon érezni, mivel nem ott nőttem fel, nem ott jártam iskolába vagy bulizni. A kisfiamnak viszont ez a normális és a megfelelő, hogy ő kinn él és az neki az otthon

– mesélte Valkó Eszter a Palikék Világa podcastben.

Magányban szenvedett külföldön Valkó Eszter

Mikor Simon megszületett, akkor hosszú évekig csak ő volt nekem. Nekem ő volt a legfontosabb, és hogy kialakítsak egy új szociális hálót, mivel anélkül beleőrültem volna a magányba. Úgy éltem meg ezt az időszakot, mintha teljesen el lettem volna vágva mindentől és mindenkitől

– számolt be régebbi érzéseiről a műsorvezető, aki azóta már megtalálta a boldogságot külföldön.

Valkó Eszter gyermeke már négy nyelven beszél folyékonyan (Fotó: MW archív)

Valkó Eszter férje biológusként dolgozik, a volt műsorvezető pedig jelenleg teljes állású anyuka.

Szeretnék visszatérni a munka világába, de nem mindenáron. Én nem látom magam, hogy beálljak az ottani kisboltba húst szeletelni, mivel nekem nem ilyen a személyiségem. Én sokkal szívesebben dolgoznék valamilyen kreatív munkán, mint például a televíziózás. Úgy érzem az sokkal inkább nekem való

– vallotta be Eszter.

Most kezdte az iskolát Valkó Eszter kisfia

Az elején féltem, hogy a nyelvi problémák miatt nem fogják felvenni az iskolába. Bementünk egy megbeszélésre, ahol közölték velünk, hogy Simon olyan szinten fejlődik, hogy nem lehet kérdés az iskola számára. Szóval bekerült az iskolába, ami eléggé lazán működik Svájcban

– mondta a műsorvezető, aki nem bánta meg, hogy Svájcba költöztek.