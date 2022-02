Hová tűnt Valkó Eszter? Így él most az egykori tévés

Már bölcsődébe jár Valkó Eszter kisfia Groningenben, Eszter pedig egy ideje teljes állásban háziasszony lett, valamint videós tartalmakat gyárt.

Az egész lakás egy nagy gyerekszoba, ahova mész, ott gyerekjátékok vannak. Simike már bölcsődébe jár. Itt a bölcsőde összefonódik az óvodával, aztán jön majd az iskola. Simi jobban beszél hollandul mint én, az egészen biztos. Nem mindennap jár bölcsibe, megvan a lehetőség, hogy részidőben járjon, de eleget ott van ahhoz, hogy szocializálódjon, barátai legyenek. Reggel, amikor összekapom a bölcsire, mindig elmondja, hogy szívesebben menne játszóházba. Utána a háziasszony szerepét töltöm be, bevásárolok, kicsit takarítok, kicsit főzök, ha ezzel végeztem, akkor elkezdem gyártani a videókat – mesélte Eszter, aki Hollandián belül családjával nemrég új városba költözött. Először Maastrichtban éltek, nemrégiben azonban férje új állást kapott, így Groningenbe tették át a székhelyüket.

Ez is egy újabb kaland, mert senkit és semmit nem ismerünk a környéken. Újra kellett építenünk azt a szociális hálót, amit korábban már felépítettünk – magyarázta az egykori tévés, aki hamar talált barátokat. Eszter azt is elárulta Palikéknak, hogy hiányzik neki a televíziózás, szívesen részt venne számára testhezálló produkciókban, de egyelőre nem tervezik a hazaköltözést.

„Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de nyitott vagyok mindenre. Most azt látom, hogy tök jó a Siminek itt. Rengeteg impulzust kap, a bölcsődében nem csak hollandul, hanem angolul is beszélgetnek, iszonyatosan sokat ad neki ez a hely” – mondta Valkó Eszter a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában.