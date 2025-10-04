Emlékszel még? Ezek voltak Vajna Tímea legszebb fotói

Vajna Tímea számos viharon átívelő történetet tudhat a háta mögött. Életútja nem volt mentes a konfliktusoktól, kritikáktól és a mélypontoktól sem, de mindig talpraállt a nehéz időszakok után.

Vajna Tímea sokáig küzdött azért, hogy édesanya lehessen (Fotó: Mediaworks archív)

Vajna Tímea sosem adta fel

Palácsik Tímea ismertségét leginkább néhai férje, Andy Vajna fémjelezte, a közöttük lévő korkülönbség miatt viszont sokszor rosszindulatú kommentek kereszttüzébe került. Az idő aztán őket igazolta, Andy haláláig a kettejük között lévő kapcsolat szent és sérthetetlen volt. Timi már ekkor is szeretett volna kisbabát, a sors azonban más forgatókönyvet írt számára. Vajna Timi Ráthonyi Zoltán mellett találta meg újra a boldogságot, s bár közös életük boldogan indult, hamarosan szembe kellett nézniük az egyik legnehezebb feladattal az életben: bármennyire is szerették volna, nem jött össze a baba.

Timi mindig is imádta a gyerekeket, régen úgy képzelte, hogy óvónő, vagy tanítónő lesz, felnőttként azonban már 34 éves volt, amikor megfogalmazódott benne, hogy édesanya szeretne lenni. Még Andy Vajna feleségeként indította volna el az első lombikprogramot, mert az orvosok figyelmeztették őt: korai petefészek-kimerülése miatt nem lesz egyszerű a teherbeesés. Andy halála és a gyász azonban felülírta az addigi terveket, és elkezdett nagyon rágörcsölni a dologra.

Amikor már mindent feladtam, 15 hormonkezelést és 17 műtétet végigcsináltam, elveszítettem 4 babát és alig maradt egészséges embriónk, a nagyim 2 angyalt küldött maga helyett a mennyországból

– írta Vajna Tímea Instagram-oldalán akkor, amikor a nyilvánossággal is megosztotta, hogy végre babát vár. Timi első gyermeke béranya segítségével jött a világra februárban, miközben maga Timi is várandós volt már kislányával. A két tesó között így alig fél év korkülönbség van.

Vajna Tímea terhessége másoknak is reményt adhat

Ráthonyi-Palácsik Tímea a babákkal boldogabb, mint valaha, végre teljes a családjuk. Bár az anyaság nehézségei – az alvásmegvonás, a gyermeknevelés logisztikája, valamint a közösségi elvárások – mind új kihívások elé állították, a rengeteg veszteség és a hosszú küzdelem után ezt cseppet sem bánja. Az ő példája rengeteg erőt adhat azoknak a nőknek, akik már kezdték elveszíteni a reményt.