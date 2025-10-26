Micsoda örömhír: megszületett Ungvári Miklós gyermeke

Ungvári Miklós gólyahírt tett közzé Instagram-oldalán: világra jött a kisfia, Ungvári Mikes. Az Ázsia Expressz sztárja aligha lehetne ennél boldogabb.

Megszületett Ungvári Miklós kisfia! Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Ungvári Miklósnak teljes a boldogsága

Az 1980-ban született cselgáncsozó a sport terén egészen elképesztő sikereket ért el, olyanokat, amiről sokan nem is álmodhatnak. Olimpiai ezüstérmesként és háromszoros Európa-bajnokként már beírta magát a sport nagykönyvébe, azonban a boldogság sokáig elkerülte. Aztán Demeter Dóra képében rátalált a szerelem, az erdélyi lány elrabolta a szívét, most pedig megszületett közös gyermekük.

2025.10.21. A nap, amikor megérkezett életünk legnagyobb ajándéka, a kis csodánk, Ungvári Mikes

- írta posztjában a pár, akik ugyan a kis jövevényt nem, de a babaszobát megmutatták.