Micsoda örömhír: megszületett Ungvári Miklós gyermeke

Ázsia Expressz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 16:59
ungvári miklósgólyahír
Most érkezett a gólyahír. Ungvári Miklós családja kisfiúval gyarapodott.

Ungvári Miklós gólyahírt tett közzé Instagram-oldalán: világra jött a kisfia, Ungvári Mikes. Az Ázsia Expressz sztárja aligha lehetne ennél boldogabb.

Megszületett Ungvári Miklós kisfia!
Megszületett Ungvári Miklós kisfia!  Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Ungvári Miklósnak teljes a boldogsága

Az 1980-ban született cselgáncsozó a sport terén egészen elképesztő sikereket ért el, olyanokat, amiről sokan nem is álmodhatnak. Olimpiai ezüstérmesként és háromszoros Európa-bajnokként már beírta magát a sport nagykönyvébe, azonban a boldogság sokáig elkerülte. Aztán Demeter Dóra képében rátalált a szerelem, az erdélyi lány elrabolta a szívét, most pedig megszületett közös gyermekük.

2025.10.21. A nap, amikor megérkezett életünk legnagyobb ajándéka, a kis csodánk, Ungvári Mikes

 - írta posztjában a pár, akik ugyan a kis jövevényt nem, de a babaszobát megmutatták.

