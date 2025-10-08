Tuvic Aleksandra csak a Borsnak mesélt a terhességéről: "Meg sem éreztem!"

Tuvic Aleksandra neve a TV2 Kőgazdag Fiatalok című televíziós sorozatból lehet ismerős. Májusban jelentette be, hogy első gyermeküket várják párjával. Alig egy hete életet is adott kisfiuknak, akit Gelencsér Mattheo Noah-ként kereszteltek el.

Tuvic Aleksandra életet adott első gyermekének a közelmúltban (Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks Archív)

Tuvic Aleksandra visszavonul

A Kőgazdag Fiatalok sztárja most először nyilatkozott a kisbabája érkezéséről: „Szerencsére minden rendben volt a szülésnél, nem volt semmilyen komplikáció. Sőt, az egész terhességet nagyon könnyeden éltem meg. Meg sem éreztem” – mesélte a sztár a Borsnak.

Szandi most egy igazán nyugalmas időszaknak néz elébe. Visszavonult a közösségi oldalakról is:

Nem posztolok semmit, és nem fogom kitenni a kisbabámat. Csak a közeli ismerőseimnek. Felüdülésnek érzem, hogy nem osztom meg az életem részleteit. Életem legjobb döntése volt. Kár, hogy nem előbb hoztam meg

– mesélte lapunknak Aleksandra, aki hozzátette:

„Felnőtt ember vagyok nem kell mutogatnom az Instagramon, hol eszek. Ennek is megvolt az ideje, meg a szépsége, amikor fiatalabb voltam, de most már nem érzem tőle jobban magam.”

Nem változott meg az anyaságtól

A Kőgazdag fiatalt is megváltoztatta az anyaság, elmondása szerint lenyugodott, már nem olyan durva a stílusa, mint azelőtt. Szokásait azonban nem hagyja megváltozni:

Azért, mert valakinek lesz egy gyereke, még nem áll meg az élet. Legalábbis én nem így szeretném és nem is fogom így élni az életem. Ugyanúgy fogok öltözködni, jönni-menni.

Természetesen nem fogja mindig magára hagyni gyermekét, szeretné minél hamarabb őt is magával vinni programjaira és megmutatni neki a világot.

Szandi életétől soha nem állt messze a luxus, a szó jelentését most viszont átértékelte: „Luxusnak tartom az egészséget, hogy családban vagyunk. Nem a materiális dolgokat.”

Nagy segítségnek érzi, hogy családja támogatja őt a nevelésben. Bármikor rájuk bízhatja Mattheót, így bébiszittert sem kell fogadnia a későbbiekben: „Sok időt töltenek együtt a picivel. Fontos nekünk nagyon, hogy családban nőjön fel a gyerek.”

Az influenszer jelenleg álmait éli, nem tervez kis tesót:

Nem akarok még egy gyereket. Egyet akartam mindig. Egykeként nőttem fel, így mindent megkaptam, teljes figyelem irányult rám

– mesélte. Kőgazdag Szandi párja is sokat segít a kicsivel kapcsolatban, igazi csapatként veszik az akadályokat: „A férjem dolgozik, én többet vagyok a gyerekkel, de kiveszi a részét és segít. Még pelenkát is cserél!” A két fiatal baba mellett is igényt tart a romantikára, így az estéiket együtt töltik otthon, de egyetértenek abban, hogy mindenkinek szüksége van kikapcsolódásra: „Kell a szülőknek, hogy elmenjenek otthonról. Én a születésnapomon bementem koktélozni a városba, a párom is volt a barátaival. Ki kell kapcsolódni, ez nem egy rossz dolog, ettől nem lesz valaki pokoli szülő.”