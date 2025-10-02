Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tóth Vera rosszul lett - szalagkorlátnak ment az autópályán

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 09:20 / FRISSÍTÉS: 2025. október 02. 09:27
Az énekesnő inzulinrezisztenciával küzd. Bár korábban már leadta a súlyfelesleget Tóth Vera, a nem megfelelő táplálkozás miatt sokáig makacs egészségügyi panaszokkal küzdött.

Évekig inkább a súlyáról beszéltek, pedig ő Magyarország egyik, ha nem a legkiemelkedőbb hangú énekesnője, az első Megasztár győztese. Tóth Vera korábban mesélt arról, hogyan élte meg a folyamatos figyelmet, és azt is elárulta, miként sikerült végleg megszabadulnia a pluszkilóktól.

Tóth Vera korábban mesélt arról, hogyan sikerült végleg megszabadulnia a pluszkilóktól. Fotó: Markovics Gábor

Az egész napos álmosság, a rossz közérzet miatt először azt hittem, valamiféle változókori problémám van. Sokszor éreztem azt, hogy nem tudom, mi a baj, mert lelkileg jól vagyok. Stabil vagyok, járok terapeutához, akkor miért lennének pánikrohamaim? 

– mondta az énekesnő a Tünet Tatár Csillával című beszélgetős műsorban. Tóth Verának akkor lett elege, amikor a rosszullétek miatt kis híján súlyos balesetet szenvedett. 

Rendkívül magas pulzusszámok voltak, pánikrohamszerű tünetek, mintha felfordult volna az ember gyomra, elszédültem, például amikor vezettem, ezért a szalagkorlátnak mentem az autópályán 

– mesélte.

Tóth Vera mindent megtett a gyógyulás érdekében

Amikor kiderült, hogy inzulinrezisztenciával küzd, dr. Balogh Illés Gyula endokrinológus vizsgálatai során a pajzsmirigyproblémája is napvilágra került. Az orvos tanácsára Vera teljesen elhagyta az étrendjéből a cukrot, és azóta sokkal tudatosabban figyel az étkezésére.

A szakember szerint sok páciensnél – ahogy Veránál is – a gyomorbypass-műtét után ugyan sikerül lefogyni, de az inzulinrezisztencia tünetei továbbra is fennmaradnak. Ilyenkor a valódi megoldást csak a stressz mérséklése és az életmódváltás hozhatja meg.

 

