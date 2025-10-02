Tóth Vera rosszul lett - szalagkorlátnak ment az autópályán

Évekig inkább a súlyáról beszéltek, pedig ő Magyarország egyik, ha nem a legkiemelkedőbb hangú énekesnője, az első Megasztár győztese. Tóth Vera korábban mesélt arról, hogyan élte meg a folyamatos figyelmet, és azt is elárulta, miként sikerült végleg megszabadulnia a pluszkilóktól.
Az egész napos álmosság, a rossz közérzet miatt először azt hittem, valamiféle változókori problémám van. Sokszor éreztem azt, hogy nem tudom, mi a baj, mert lelkileg jól vagyok. Stabil vagyok, járok terapeutához, akkor miért lennének pánikrohamaim?
– mondta az énekesnő a Tünet Tatár Csillával című beszélgetős műsorban. Tóth Verának akkor lett elege, amikor a rosszullétek miatt kis híján súlyos balesetet szenvedett.
Rendkívül magas pulzusszámok voltak, pánikrohamszerű tünetek, mintha felfordult volna az ember gyomra, elszédültem, például amikor vezettem, ezért a szalagkorlátnak mentem az autópályán
– mesélte.
Amikor kiderült, hogy inzulinrezisztenciával küzd, dr. Balogh Illés Gyula endokrinológus vizsgálatai során a pajzsmirigyproblémája is napvilágra került. Az orvos tanácsára Vera teljesen elhagyta az étrendjéből a cukrot, és azóta sokkal tudatosabban figyel az étkezésére.
A szakember szerint sok páciensnél – ahogy Veránál is – a gyomorbypass-műtét után ugyan sikerül lefogyni, de az inzulinrezisztencia tünetei továbbra is fennmaradnak. Ilyenkor a valódi megoldást csak a stressz mérséklése és az életmódváltás hozhatja meg.
