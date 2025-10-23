Tóth Szabi: „Mindenki érzi, hogy a béketeremtésre mekkora szükség és igény van most"

Október 23-án olyan naphoz érünk, amikor nemcsak a történelemre, hanem a nemzeti összetartozásra is emlékezünk. E szellemiség jegyében a Békemenet idén is megrendezésre került, és a hazai közélet, valamint a művészvilág ismert alakjai közül sokan megjelentek a békés tömegben, és az ünnepi műsor alatt a színpadon. Közéjük tartozik Tóth Szabi, a Sugarloaf zenekar gitárosa, aki a hazaszeretetet nem politikai kérdésnek, hanem erkölcsi kötelességnek tartja. A zenész szerint a Békemenet és a kiállás nem az erő fitogtatásáról szól, hanem arról, hogy az emberek közösen, békésen állnak ki egy ügy mellett, amely mindannyiunkat érint.
„Ahogy vártam, most is sokan voltak a Békemeneten. Ez nem feltétlen erődemonstráció, hanem egy ügy melletti kiállás” – mondta Tóth Szabi, aki számára az esemény mindig egyfajta közösségi élményt is jelent. Elmondása szerint a felvonulások hangulata különleges, méltóságteljes, és semmiféle negatív megnyilvánulást nem tapasztalt soha:
Voltam már Békemeneten, nagyon jó hangulata van, semmiféle negatív megnyilvánulást nem tapasztaltam soha. A légkör méltóság- és szeretetteljes szokott lenni
– tette hozzá a Sugarloaf zenésze.
A gitáros szerint a Békemenetnek mindig van egy aktuális üzenete, ami túlmutat a politikán: „Van egy aktualitása, ami mellett a jobboldali közösség kiáll, és a jelenlétével demonstrál egy békés felvonuláson. Mindenki érzi politikai hovatartozástól függetlenül, hogy a béketeremtésre mekkora szükség és igény van most”.
Tóth Szabi számára az október 23-ai megemlékezés különösen fontos, még ha közvetlen családi érintettsége nincs is. „Személyes érintettségem nincsen, a szüleim nagyon fiatalok voltak ’56 idején. Vidéken nőttek fel” – mondta el. Az Artisjus-díjas zenész ugyanakkor jól ismeri a forradalom helyszíneit és emlékeit, hiszen budapesti gyermekévei során sokszor megfordult a történelemről mesélő utcákon, és helyszíneken.
A nyolcadik kerületben nőttem fel, sokat jártam a Bródy Sándor utcába, a Múzeumkertbe. Mindig néztük, hogy mennyire durva, hogy a lövésnyomok a Magyar Rádió homlokzatán még mindig ott vannak
– mesélte nagy hévvel.
Szabi szívében október 23-a különleges helyet foglal el: „Augusztus 20-a mellett két nagy állami ünnep van, ami markánsan beleivódott a magyar történelembe: az ’48–’49-es szabadságharc és az ’56-os forradalom”. A zenész úgy véli, az 56-os hősök példája ma is útmutató kell legyen, főleg a fiatal generációk számára.
Azok, akik a forradalomban részt vettek, mind egytől egyig hősök voltak. Fontos lenne tudnia az új generációnak, hogy itt nem katonák harcoltak katonákkal, hanem polgárok, civilek ragadtak fegyvert, és próbálták küzdeni a szabadságukért az orosz megszállás és az akkori elnyomó rezsim ellen. Ők igazi hősök voltak, akik az életüket adták a hazájukért
– szögezte le.
Tóth Szabi üzenete világos: szerinte minden magyarnak kötelessége tisztelettel adózni a forradalom , 56’ hősei előtt, és részt venni azokon a rendezvényeken, amelyek a békéről és összefogásról szólnak: „Mindenkinek azt javaslom, hogy álljon az ügy mellé, és bátran menjen ki legközelebb a Békemenetre, még ha nem is mindenben ért egyet. Az 56-os hősök megérdemlik, hogy mindenki tisztelettel gondoljon rájuk” – zárta a gondolatait.
