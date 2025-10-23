Tóth Szabi: „Mindenki érzi, hogy a béketeremtésre mekkora szükség és igény van most"

Október 23-án olyan naphoz érünk, amikor nemcsak a történelemre, hanem a nemzeti összetartozásra is emlékezünk. E szellemiség jegyében a Békemenet idén is megrendezésre került, és a hazai közélet, valamint a művészvilág ismert alakjai közül sokan megjelentek a békés tömegben, és az ünnepi műsor alatt a színpadon. Közéjük tartozik Tóth Szabi, a Sugarloaf zenekar gitárosa, aki a hazaszeretetet nem politikai kérdésnek, hanem erkölcsi kötelességnek tartja. A zenész szerint a Békemenet és a kiállás nem az erő fitogtatásáról szól, hanem arról, hogy az emberek közösen, békésen állnak ki egy ügy mellett, amely mindannyiunkat érint.

Soha nem látott tömeg az idei Békemeneten - Fotó: Mediaworks

Tóth Szabi nem első ízben látogatott ki a Békemenetre

„Ahogy vártam, most is sokan voltak a Békemeneten. Ez nem feltétlen erődemonstráció, hanem egy ügy melletti kiállás” – mondta Tóth Szabi, aki számára az esemény mindig egyfajta közösségi élményt is jelent. Elmondása szerint a felvonulások hangulata különleges, méltóságteljes, és semmiféle negatív megnyilvánulást nem tapasztalt soha:



Voltam már Békemeneten, nagyon jó hangulata van, semmiféle negatív megnyilvánulást nem tapasztaltam soha. A légkör méltóság- és szeretetteljes szokott lenni



– tette hozzá a Sugarloaf zenésze.

Tóth Szabi, Muri Enikő, Cooky - számos híresség a színpadról követte a miniszterelnök ünnepi beszédét - Fotó: Mediaworks

Aktuálisabb nem is lehetne a kiállás

A gitáros szerint a Békemenetnek mindig van egy aktuális üzenete, ami túlmutat a politikán: „Van egy aktualitása, ami mellett a jobboldali közösség kiáll, és a jelenlétével demonstrál egy békés felvonuláson. Mindenki érzi politikai hovatartozástól függetlenül, hogy a béketeremtésre mekkora szükség és igény van most”.

Orbán Viktor ünnepi beszédét hatalmas fogadta - Fotó: Mediaworks

Tóth Szabi számára az október 23-ai megemlékezés különösen fontos, még ha közvetlen családi érintettsége nincs is. „Személyes érintettségem nincsen, a szüleim nagyon fiatalok voltak ’56 idején. Vidéken nőttek fel” – mondta el. Az Artisjus-díjas zenész ugyanakkor jól ismeri a forradalom helyszíneit és emlékeit, hiszen budapesti gyermekévei során sokszor megfordult a történelemről mesélő utcákon, és helyszíneken.

A nyolcadik kerületben nőttem fel, sokat jártam a Bródy Sándor utcába, a Múzeumkertbe. Mindig néztük, hogy mennyire durva, hogy a lövésnyomok a Magyar Rádió homlokzatán még mindig ott vannak

– mesélte nagy hévvel.