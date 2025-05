Óriási elismerésben részesült Muri Enikő párja, Tóth Szabi: „Ez akár még rácáfol a kétkedőkre is”

Muri Enikő Tóth Szabi oldalán szembeszállt a negatív kommentelőkkel (Fotó: hot! magazin archív)

Tóth Szabinak igazán számít a közönség szeretete

Minden zenész élete hektikus: vannak magasságok és mélységek. Ugye én már 34 éve állok színpadon (30 éve a Sugarloaf tagjaként), így az én pályám alatt előfordult mindkettő eset, de egy mélypontot mindig ellensúlyozta például az, amikor 35 ezer ember előtt léptünk fel. Ha visszagondolok a pályafutásomra, akkor az jár az eszembe, hogy milyen sikereket értem el és, hogy mennyire ott áll mögöttünk mai napig a közönségünk. A koncertjeinken látni a csillogó szempárokat, az mindig elfelejteti velünk a minket ért negatív hatásokat. Azért kezdtem el a pályámat, hogy csajozzak, de ez nagyon hamar átfordult abba, hogy tudjak adni a zenémen keresztül. Szerintem a közönség szeretete a legszívmelengetőbb elismerés, az Artisjus-díj mellett. Úgyhogy tényleg nagyon felemelő érzés volt nekem megkapni ezt a kitüntetést és ez akár még rácáfol a kétkedőkre is

– zárta a beszélgetést Tóth Szabi, aki nemrég a Borsnak elárulta, hogy már sokadjára gyűlt meg a bajuk a kommentelőkkel.

„Az utóbbi időben nagyon sok rosszindulatú visszajelzést kaptunk a közösségi média felületeken. Olyannyira, hogy megfogalmazódott bennünk egy olyan számnak a gondolata, ami egyfajta válaszként szolgál erre a társadalmi jelenségre. Volt olyan, hogy a telefonszámainkat is kiderítették és arra írtak vagy felhívtak, de különféle e-mail-címeinkre szintén érkeztek rosszindulatú üzenetek. Az elején nem foglalkoztam ezekkel annyira, de aztán elértünk egy olyan pontra, ahol már mást nem tudsz tenni, minthogy jogi lépéseket kezdeményezel, mert kaptunk halálos fenyegetéseket is” – nyilatkozta pár hete lapunknak a Sugarloaf zenésze, akik egy dalt is szenteltek a negatív hozzászólóknak.