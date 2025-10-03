Tóth Andit kutyája védi meg: zaklatói már a házát is megtalálták

Tóth Andi háza még épülőfélben van, amivel ráadásul igen sok a probléma, de ha mindez nem lenne elég, olykor néhány furcsa figura is ólálkodik a környéken, aki őt szeretné megtalálni. Az énekesnő most videóban mesélt a zaklatóiról.

Tóth Andi párja ugyan még várat magára, de nincs is szüksége férfira ahhoz, hogy megteremtse magának a biztonságot (Fotó: Ripost)

Tóth Andi visszavonulása óta leginkább a magánéletével foglalkozik, pontosabban azzal, hogy igazi otthont teremtsen magának, ugyanis nagyon megelégelte, hogy az elmúlt években albérletről albérletre költözik.

„A világ összes pénze az építkezésbe, meg a házba megy bele, de igazából soha nem volt úgy otthonom. Ahol felnőttem, az egyáltalán nem volt olyan, ezért és mentem el 15 évesen, itt pedig tulajdonképpen 12 éve vándorcigányként járom az albérleteket, amik egyre drágábbak. Ráadásul a főbérlőkkel vitázni, meg egyezkedni konkrétan maga a pokol. Szóval nekem nagyon fontos az otthon érzése, és nagyon büszke vagyok arra, amit összeraktam, mert nyilván a nulladik perctől kezdve egy hatalmas prezentációval érkeztem mindenhova, hogy ez hogy nézzen ki. Szóval a világ legmenőbb hálószobája lesz az enyém, legalábbis számomra” – mesélte őszintén az énekesnő.

Tóth Andi vagyona szinte csak a házra megy el

Ahogy azt a követői megszokhatták, Tóth Andi TikTok-oldalán mindig szó esik a nehézségekről is, nem csak a jóról. Ehhez az is hozzátartozik, hogy miért tart ilyen sokáig az építkezés.

Az az igazság, hogy történt itt egy kivitelezőcsere. Nem akarok neveket mondani, sőt nem mondok inkább semmit, de rengeteg idő lett elvesztegetve és rengeteg pénz lett kidobva az ablakon, amit még emésztek, de most már biztonságos kezekben van a ház

– vallotta be az énekesnő.

„Viszont nagyon nem ajánlom az acélszerkezetes megoldást, már ezerötszázszor megbántam, de stabilnak stabil lesz legalább. Biztos van olyan opció, ahol ez jó megoldás, de én, aki kifejezetten természetes hatású, tehát fa meg kő hangsúlyos házat szeretnék, nem is tudom miért hagytam magam rábeszélni az acélszerkezetre” – tette hozzá.

A rajongók kiderítették, hogy Tóth Andi hol lakik, és volt, aki addig merészkedett, hogy megjelent az ajtajában (Fotó: Ripost)

Tóth Andit zaklatják: már a házát is megtalálták

Az énekesnő azt is elárulta, hogy leendő otthonánál a rókákon és szarvasokon kívül már most megfordul egy-egy őrült rajongó is, akik még a telekre is megpróbáltak bejutni.

Kettős érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy mutogassam a házamat, mert sajnos volt egyébként az elmúlt években problémám abból, hogy tudták, hol lakom. Ugyanis jelent már meg csávó az ajtómban, illetve a kivitelezők már most jelezték, hogy megfordultak ott, akik azt kérték, hogy engedjék őket be. Szóval nagyon szívesen megmutatom, hogy inspirálódhasson bárki, csak közben meg ne jelenjen meg nálam senki. Bár van egy rottweilerem, meg egy baseball ütőm is…

– magyarázta Tóth Andi zaklatóiról.