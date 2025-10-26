„Minden nap eszembe jut Tompos Kátya” – Összeroppant a gyásztól: nem múlik Hrutka Róbert fájdalma

Ötévesen szájharmonikázik, iskolásként zongorázik, gitározik, tizenhárom évesen a Kretens nevű punkzenekar tagja. Később saját együttesben és szólistaként is fellép, filmzenéket, színpadi zenéket szerez. A felesége tanár, két fiuk van. Most életútjáról és Tompos Kátya emlékéről interjút adott a hot! Magazinnak.

Tompos Kátya emlékét őrzi: interjú Hrutka Róberttel

Hogyan telt a gyerekkorod?

Hosszú ideig beteg voltam. Olyan kicsi voltam, amikor kezdődött, hogy a trauma miatt is kizártam az emlékezetemből. Édesanyámnak nagyon fájt, ami történt velem: neki kellett tartania, amikor többször is felszúrták a fülemet műtét előtt.

Iskoláskorodra rendbe jött a hallásod?

Nagyjából! Kicsit más voltam; előbb befelé, majd a zene felé fordultam. Nem tudtam rendesen beszélni, rengeteg beszédhibám volt, küszködtem a mássalhangzókkal. A zenei hangokkal aztán kinyílt egy másik világ.

Úgy tudom, hogy ötévesen kaptad az első hangszeredet, egy szájharmonikát. Megvan még?

A Mikulás mindig a csizmám szárába tett egy újat. Nyolcéves koromban a szájharmonikát felváltotta a zongora, majd a gitár. Nagymamának volt egy kicsit lehangolódott hangversenyzongorája; odaültem, és próbálgattam a hangokat. Tanárnál is tanultam, de később magam próbáltam eljátszani az általam kitalált dallamokat. Amikor meghallottam az első, még kezdetleges elektromos gitár torz hangját, tudtam, hogy ez lesz az életem. Később édesapám vett is egy csehszlovák gyártmányút. A szüleimnek nem volt közük a zenéhez: édesanyám könyvesbolti eladó volt, édesapám az önkormányzatnál dolgozott. De látták, hogy ez nagyon érdekel, és nekik köszönhetem, hogy kipróbálhattam magam több hangszeren. Elkezdtem fejleszteni magam: klasszikusok, dzsessz – nem voltak számomra határok, műfajok, csak a zene létezett.

„A legjelentősebb Lerch Pisti Supergroupja volt”

Ehhez képest az első együttes, amelyben játszottál, a Kretens nevű punkzenekar volt. Honnan ismertétek a műfajt?

Óbudán, a Flórián tér környékén jöttek össze a fiatalok. Kialakult itt egy meghatározó alternatív zenei közösség. Megkérdezték, nem akarok-e beszállni egy éppen akkor alakuló punkzenekarba, és igent mondtam. Én voltam köztük a legfiatalabb, tizenhárom éves. A fellépésekért egy-két láda sört kaptunk, amit én nem szerettem. Akkor még nem tudtam, hogy ezzel pénzt is lehet keresni. Később elmentem nagyobb zenekarok meghallgatásaira, hogy tovább tudjak fejlődni. Ezek közül a legjelentősebb Lerch Pisti Supergroupja volt. A session-zenéléseken nagy rutinra tettem szert. Időközben megismertem fiatal rendezőket, színháziakat, filmeseket, reklámfilmeseket.