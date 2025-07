Szűcs Judith szívszorító vallomást tett betegségéről: „Volt, hogy azt éreztem, így már nem akarok tovább élni!”

A ma is fantasztikus formában lévő énekesnőről csak kevesen tudták, hogy milyen betegséggel küzd. Arról több cikk is megjelent, hogy Szűcs Judith lemondott néhány koncertet, de hogy mi történt vele pontosan, arról most lapunknak mesélt őszintén.

Szűcs Judith betegsége fájdalmas tüneteket okozott, de már újra a régi önmaga (Fotó: Saját/Szűcs Judith)

Szűcs Judith nem mert elaludni, annyira félt

Az énekesnő éppen kozmetikusnál volt, akit régóta ismert, neki mondta, hogy milyen furcsa, nagyon száraz a szája. Az üzletben valaki odaszólt, hogy Szűcs Judith mérjen cukorszintet, mert ez lehet a diabétesz tünete.

„Akkor jött az első sokk, ott valakinél volt mérő, azonnal mértük is és 36-ot mutatott, ami már kómás állapothoz is vezethet" – idézte fel a történteket a ma is aktív énekesnő.

Lábon elmentem a Honvéd kórházba, de sokan voltak, eljöttem. Aztán beszéltem a családommal, ők azt mondták, menjek vissza. Hallgattam rájuk, ez lehet megmentette az életemet, kaptam infúziót, majdnem ottmaradtam! Utána kezdődött a kálvária, átkerültem a Szent Margitba, 10 napig feküdtem bent, napi hétszer kaptam inzulint, hajnalban is, de a vércukorszintem hol magas volt, hol nagyon lement. Borzalmas, mit éltem át!

Judith akkor nem kapott jó híreket az orvosoktól, senki nem tudta, hogyan tovább, azon kívül, hogy szurkálnia kell majd magát.

„Rendeltem speciális, cukrosoknak készült ételeket, szúrtam is magam, de nem lettem jobban, ezért kellett koncerteket lemondanom. Nem mertem aludni, elaludni, állandóan attól féltem, hogy meghalok! Úgy éreztem, én ebbe bele fogok őrülni. Aztán eljutottam, dr. Békeffy Magdolnához, elkezdtük próbálgatni, melyik inzulin a legjobb, nála úgy éreztem, jó kezekben vagyok!”

Szűcs Judith énekesnő elajándékozta fájdalmai miatt magassarkú cipőit, nem bírt bennük menni (Fotó: Saját/Szűcs Judith)

Fájdalmas tünetek kínozták

Az énekesnő arról is mesélt, hogy mindenféle egészségügyi gondja lett, feltehetőleg a cukorbetegség következményeként. Szűcs Judith lánya, Timi gyógyító, ő is kezelésbe vette.

„Fájtak az ízületeim, az ujjaim zsibbadtak annyira, hogy nem tudtam leírni a nevemet. Elajándékoztam a gyönyörű magassarkú cipőimet is, annyira fájtak benne a lábaim. Annyi gyógyszert szedtem már, hogy hihetetlen, lett egy gyomorszájgyulladásom, volt, hogy azt éreztem, így már nem akarok tovább élni!”