Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary szívszorító vallomást tett

Nótár Mary a TV2 sikerműsorának 2014-es évadában a harmadik helyig menetelt, ami akkor nem csak dicsőséget, de országos szintű ismertséget is hozott számára. Így nem volt kérdés, hogy a Sztárban Sztár All Stars műsorra is igent mondjon, még akkor is, ha emiatt szinte percre pontosan be van osztva az élete.

A Sztárban Sztár All Stars színpadán Mary Zsuzsi bőrébe bújva is hatalmasat énekelt Nótár Mary (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Nótár Mary nagymamájára gondolt a próbák közben

A mulatós zene koronázatlan királynője múlt vasárnap Mary Zsuzsit alakította. A legendás énekesnő Mama című dalával hatalmas sikert aratott a TV2 műsorában. Nótár Mary elkápráztatta a Sztárban Sztár All Stars zsűrijét és nézőit is, Liptai Claudiáéktól most is a maximális 40 pontot kapta. Az énekesnő számára ez volt az egyik legnehezebb feladat, hiszen édesanyját és nagymamáját is elveszítette.

„Ugye folyamatosan azt kellett énekelnem, hogy mama, mama, de nem anyukám jutott eszembe. Mert engem a nagyszüleim neveltek fel, én a nagymamámat hívtam mamának” – mondta a Borsnak Nótár Mary.

Talán pont ezért, de ennek a dalnak a szövegét nagyon nehéz volt megtanulnom. Ami azért furcsa, mert egyébként könnyen tanulok, bármilyen külföldi dalt hamar elsajátítok, akkor is, ha nehéz vagy sok a szöveg. De szerintem mamám miatt ezt most rendkívül lassan fogadtam be. Ezért örülök nagyon, hogy végül sikerült, és annak is, hogy a zsűri jól értékelte, meg láttam néhány kommentet, amiket kaptam az üzenőfalamra és csak pozitív véleményekkel találkoztam.

Zenészei agyára ment a gyakorlással

A népszerű énekesnő a próbák mellett több fellépést is sikeresen lehozott.

„Ez nekem tényleg hatalmas öröm, a pozitív visszajelzés, mert rengeteg munkát fektettem ebbe, mellette koncerteztem is, három nap alatt 3500 kilométert tettünk meg, de nem szerettem volna, hogy ez a produkció rovására menjen, ezért az autóban is végig gyakoroltam, a zenekari tagok szerintem örülnek, hogy pár napig nem találkoznak velem.”