Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary elárulta, milyen valójában a kapcsolata Bódi Margóval

Nagyon sokan megosztották a TV2 sikerműsorának videóját, ahol Nótár Mary versenytársa, Szandi bőrébe bújva mutatta meg, hogy milyen is az igazi tinédzser l’amour. A Sztárban Sztár All Stars stúdiója felrobbant a produkció után, Szandi alig látott a könnyeitől, a műsor zsűrije pedig a maximális 40 ponttal jutalmazta az énekesnőt.

Nótár Mary Sztárban Sztár 2025-ös produkciója büszkévé tette Bódi Margót (Fotó: Facebook/Nótár Mary)

Sztárban Sztár: Nótár Mary dalok kapcsán elárulta, mire készül Bódi Margóval

Bódi Margó is megosztotta a felvételt, aki nagyon büszke barátnőjére, akinek az egyik legnagyobb rajongója, saját bevallása szerint. Hosszú évek óta ismeri a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjét, akire nagyon felnéz és boldoggá teszi, hogy posztjára több, mint 6 ezer lájk és 500 pozitív komment érkezett. A Borsnak azt mondta, minden roma büszke lehet Nótár Maryre.

„Nagyon szívmelengető, hogy Margó megosztotta a videót és nagyon meghatottak a szavai” – mondta lapunknak a mulatós zene koronázatlan királynője.

Gyermekkorom óta ismerem Margót és nyugodt szívvel mondhatom, hogy az évek alatt barátok lettünk. Tényleg mindig támogatjuk egymást, gyakran beszélünk telefonon. Vasárnap a produkció előtt is hívott és mondta, hogy ügyes legyél, nagyon jólesik a szeretete. A Barátságunk megkoronázására hamarosan közös dalt is készítünk, mindketten izgatottan várjuk a közös munkát!

Jólesik a visszaigazolás

Nótár Mary nem is titkolja, hogy mind a Sztárban Sztár All Stars zsűri, mind a kollégák pozitív visszajelzése fontos számára.