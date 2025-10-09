Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary elárulta, milyen valójában a kapcsolata Bódi Margóval

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 08:00
Elözönlötték a mulatós énekesnő közösségi oldalait a dicsérő üzenetek a múlt vasárnapi Szandi alakítása után az ország legnagyobb házibulijában. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője mindenkit lenyűgözött, Bódi Margó a Borson keresztül üzent Nótár Marynek, aki teljesen meghatódott kolléganője szavaitól.

Nagyon sokan megosztották a TV2 sikerműsorának videóját, ahol Nótár Mary versenytársa, Szandi bőrébe bújva mutatta meg, hogy milyen is az igazi tinédzser l’amour. A Sztárban Sztár All Stars stúdiója felrobbant a produkció után, Szandi alig látott a könnyeitől, a műsor zsűrije pedig a maximális 40 ponttal jutalmazta az énekesnőt. 

 Nótár Mary Sztárban Sztár 2025-ös produkciója büszkévé tette Bódi Margót (Fotó: Facebook/Nótár Mary)

Sztárban Sztár: Nótár Mary dalok kapcsán elárulta, mire készül Bódi Margóval

Bódi Margó is megosztotta a felvételt, aki nagyon büszke barátnőjére, akinek az egyik legnagyobb rajongója, saját bevallása szerint. Hosszú évek óta ismeri a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjét, akire nagyon felnéz és boldoggá teszi, hogy posztjára több, mint 6 ezer lájk és 500 pozitív komment érkezett. A Borsnak azt mondta, minden roma büszke lehet Nótár Maryre.

„Nagyon szívmelengető, hogy Margó megosztotta a videót és nagyon meghatottak a szavai” – mondta lapunknak a mulatós zene koronázatlan királynője. 

Gyermekkorom óta ismerem Margót és nyugodt szívvel mondhatom, hogy az évek alatt barátok lettünk. Tényleg mindig támogatjuk egymást, gyakran beszélünk telefonon. Vasárnap a produkció előtt is hívott és mondta, hogy ügyes legyél, nagyon jólesik a szeretete. A Barátságunk megkoronázására hamarosan közös dalt is készítünk, mindketten izgatottan várjuk a közös munkát!

Jólesik a visszaigazolás

Nótár Mary nem is titkolja, hogy mind a Sztárban Sztár All Stars zsűri, mind a kollégák pozitív visszajelzése fontos számára.

Azért is örültem annak, hogy meghívást kaptam a műsorba, mert amellett, hogy a saját évadom rengeteget adott, nagyon sokan ott ismertek, szerettek meg, amellett kell a visszaigazolás amit itt kapok. Lehet furcsa, amit mondok, de én is néha elbizonytalanodom, nem mindig vagyok az a magabiztos nő, akinek a legtöbben gondolnak. Szóval a visszaigazolás mindig jó!

 

