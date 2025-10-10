„Elképesztően büszke vagyok!” – igazi szívtipró lett Szinetár Dóra ritkán látott, szülinapos nagyfia

Szinetár Dóra az ország egyik legnépszerűbb és legkedveltebb színésznője, aki emellett még háromgyermekes édesanya is, aki mindent megtesz azért, hogy megfelelően egyensúlyozzon a munka és a család között.

Szinetár Dóra fia 29 éves lett Fotó: Bors

Így nem is meglepő, hogy 29. születésnapja alkalmából egy megható poszttal köszöntötte nagyfiát, Lőcsei Marcit. Az édesanya bejegyzésében kifejti, hogy maga is nehezen hiszi el, hogy már ilyen nagy fia van és nem is nem is látja 29 évesnek.

29 éves lett az én “kicsi” Fiam! Nem látom annyinak, amikor ránézek, amikor nézem az energiáit, a mosolyát, a kedvességét, az álmait, olyankor még mindig azt a pici fiút látom, aki 10-20 éve volt

- kezdte bejegyzését Szinetár Dóra.

Végezetül pedig még elmondta:

De amikor nézem ahogy hajt a céljaiért, ahogy teremti az álmait, ahogy szereti a feleségét, ahogy gondoskodik a kutyáról-macskákról, vagy akár ahogy kapcsolódik hozzánk, olyankor látom, hogy érik, hogy “öregszik”. Hogy mindjárt 30… Olyankor sokszor még többnek is látom. És elképesztően büszke vagyok! Isten Éltessen itt is Kicsi-Nagy Fiam!

