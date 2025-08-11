AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nagy butaság ez a sok szorongás” – legnagyobb félelméről vallott Tóth Vera

Tóth Vera
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 11:05
biciklizésfélelemvallomásbicikli
Egészen különleges dolgot tett önmagáért az énekes.

Tóth Vera ezúttal egy különleges helyszínről, egy olaszországi hegyvidéki városból jelentkezett be, ahol több mint 27 kilométert tekert le. Az énekesnő az Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait az élményről, és arról is, mit jelent számára a természethez való visszatérés.

"Nagy butaság ez a sok szorongás" – Tóth Vera a természetben talált békére
Tóth Vera a természetben talált békére

Mint írta, a fizikai kihívás mellett ez a túra lelki utazás is volt: segített neki kilépni a komfortzónájából, leküzdeni a félelmeit, és emberként fejlődni.

– Persze, ügyes vagyok, tudom, erő kell hozzá, meg minden, de ez ennél sokkal többet jelent. Ez a leküzdés, nem magamat kell, inkább a félelmeimet. S ezt mástól nem várhatom, hogy megoldja. Félek a magasban, az ismeretlen helyeken, a komfortzóna elhagyásától, attól, ha nincs vétel, vagy internet a veszélyes terepeken, féltem magamat, a másikat, de hát, ha az ember újra kapcsolódik a természettel, rájön, hogy nagy butaság ez a sok szorongás, hisz ott, az anyatermészetben mind megtaláljuk az utat, azt a magzati biztonságérzetet, amit anyukánkban érezhettünk, talán ez lehet az a nyugalom, ami tegnap körbevett, ki tudja. Ha szimbiózisba kerülünk, ha felvesszük a ritmust mindennel, ami körülöttünk van, s megadjuk a kellő tiszteletet a természetnek, minden rendben lesz. Ezek vannak… Néha csúcsokat döngetünk, néha nem megyünk el odáig, kapcsolódunk belül is, kívül is, újra és újra, napról napra, percről percre… - fogalmazott a bejegyzésében Tóth Vera.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu