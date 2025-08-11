„Nagy butaság ez a sok szorongás” – legnagyobb félelméről vallott Tóth Vera

Tóth Vera ezúttal egy különleges helyszínről, egy olaszországi hegyvidéki városból jelentkezett be, ahol több mint 27 kilométert tekert le. Az énekesnő az Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait az élményről, és arról is, mit jelent számára a természethez való visszatérés.

Tóth Vera a természetben talált békére

Mint írta, a fizikai kihívás mellett ez a túra lelki utazás is volt: segített neki kilépni a komfortzónájából, leküzdeni a félelmeit, és emberként fejlődni.

– Persze, ügyes vagyok, tudom, erő kell hozzá, meg minden, de ez ennél sokkal többet jelent. Ez a leküzdés, nem magamat kell, inkább a félelmeimet. S ezt mástól nem várhatom, hogy megoldja. Félek a magasban, az ismeretlen helyeken, a komfortzóna elhagyásától, attól, ha nincs vétel, vagy internet a veszélyes terepeken, féltem magamat, a másikat, de hát, ha az ember újra kapcsolódik a természettel, rájön, hogy nagy butaság ez a sok szorongás, hisz ott, az anyatermészetben mind megtaláljuk az utat, azt a magzati biztonságérzetet, amit anyukánkban érezhettünk, talán ez lehet az a nyugalom, ami tegnap körbevett, ki tudja. Ha szimbiózisba kerülünk, ha felvesszük a ritmust mindennel, ami körülöttünk van, s megadjuk a kellő tiszteletet a természetnek, minden rendben lesz. Ezek vannak… Néha csúcsokat döngetünk, néha nem megyünk el odáig, kapcsolódunk belül is, kívül is, újra és újra, napról napra, percről percre… - fogalmazott a bejegyzésében Tóth Vera.