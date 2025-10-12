Szandi Bangó Margitról: „Úgy beszélt hozzám, mintha a mamám lenne!”

Talán az egyik legmegtisztelőbb szandi-lerantotta-a-leplet" target="_blank">feladatát kapta Szandi Sztárban sztár All Stars-ban töltött hetei során, ugyanis a mulatós koronázatlan királynőjét, Bangó Margitot kell megformálnia, akivel többször is találkozott élete során.

Szandi rock bandájával is bizonyított már az évek alatt (Fotó: archív / hot! magazin)

„A szüleim is hallgatták, így már kislány koromban ismertem, de az első találkozásunk a 90-es évek végén volt, a TV2 Dáridó című műsorában.

Arra is emlékszem, hogy a Nagy Duettben egy szériában szerepeltünk.

Legutóbb pont két-három éve a Csináljuk a fesztivált!-ban beszélgettünk a színfalak mögött. Úgy beszélt hozzám - miközben fogta a kezemet - mintha a mamám lenne. Természetesen a főzés és a család volt a téma” – kezdte lapunknak Szandi.

A Sztárban sztár 2025 alatt kiemelten fontos szerepe van a sminkeseknek, maszkosoknak és a stylistoknak, akik mindig segítik a hírességek átalakulását.

„Mindig izgulok, amikor először próbálunk maszkban, jelmezben. Otthon gyakorlom az arcmimikát, a gesztusokat, a szájmozgást. Ha a maszk, a smink, a haj és a ruha jól sikerül, akkor sokkal könnyebb átlényegülni. Profi stáb áll mögöttünk, számomra mindig nehéz visszatalálni az "életbe" egy-egy karakter után” – árulta el az énekesnő.

Mindegy Szandi hány éves, mindig kiemelkedő energiával lép színpadra

Szandi mindig ezer fokon pörög és igyekszik a legtöbbet kihozni magából egy adott karakter megformálásánál.

Szandi lánya is szurkol édesanyjának a tengerentúlról (Fotó: Markovics Gábor)

„Most is nagyon nehéz dolgom van. Bangó Margit erős karakter, akit nehéz utánozni. A hangszín mellett aprólékosan meg kell figyelni minden részletet.

Emiatt egy hete az életéről nézek videókat és interjúkat. A kiválasztott dalt hallgatom egész héten, kutyasétáltatás vagy teregetés közben.

Még sportolni sem voltam képes ezen a héten sem mert Margitot sem tudom elképzelni súlyokat emelgetve egy edzőteremben. Ez egy pszichésen megterhelő játék, ami nagy koncentrációt igényel. Az viszont sokat segít, hogy örömet szerezhetek azoknak, akik szeretnek. Legutóbb édesanyámmal vásároltam, és odajöttek hozzám gratulálni és biztatni. Utána ugyanaz az ember írt egy kommentet, amiben jelezte, nagyon örült, hogy találkozhatott velem és élőben elmondhatta a véleményét, ami elképesztően jólesett. Már csak a közönségem miatt is a maximumot kell nyújtanom - zárta Szandi.”