Szabó Erika: „Örülök, hogy a férjem nem szakmabeli”

Szabó Erika éppen egy évvel ezelőtt tért vissza a színpadra, akkoriban sokan kérdezték tőle, hogyan fogja tudni megoldani az akkor még egyéves kisfia mellett a színházi szereplést, de mint mondja, egy hónapban körülbelül 6-8 előadásban szerepelt, ami könnyen összeegyeztethető volt az otthoni ritmussal; ebben pedig édesanyja, anyósa és férje is rengeteget segítettek neki.
A színésznő számára természetesen kisfia az első, így mindig nagyon figyelnek rá, hogy Nolen a lehető legkevésbé érezze anyukája hiányát, amikor távol van.
Az előadások nagy része éppen mostanra futott ki, így az idei évadot egészen egy új lappal való indulásnak érzem. Kevés előadással kezdünk és év vége felé érkeznek majd a bemutatók. Két megcsalásos sztoriba is belecsöppentem most, mert a Félrelépni szabad című filmünk, amit nyáron forgattunk, illetve a Jövőre, veled, ugyanitt, ami pedig a Turay Ida Színház előadása, szintén egy évekig tartó megcsalás köré épül. Utóbbiban vendégszereplőként fogok játszani, ami izgalmas kihívás. Új emberekkel és más energiákkal dolgozni mindig nagyon klassz és felemelő érzés. Mészáros Andrissal pedig korábban dolgoztunk már együtt, most is nagyon jó a közös munka
– kezdi Erika, aki szerint a komfortzóna elhagyása nem színház specifikus, mint inkább a próbafolyamathoz köthető. „A próbák épp arra valók, hogy az ember egy kicsit maga mögött hagyja azt, ami kényelmes, és olyan új utakat keres, amire korábban még nem gondolt. Egy próbafolyamat éppen attól lesz jó, hogy lehet feszegetni a határokat és merünk néha kifejezetten bénák és cikik lenni: ebből születnek mindig a legérdekesebb megoldások.”
Szabó Erika 2025-ös évada is havi 6-8 előadásra korlátozódik majd, az előző szezon tapasztalatai ugyanis azt mutatták, hogy ez kiegyensúlyozottan működik. S hogy milyen karaktert játszana még szívesen?
Nincsen álomszerepem, mindig azok voltak a legjobb munkáim, amikről nem is feltételeztem, hogy jól fog állni, egyszerűen csak megtalált a feladat és jól sikerült. Mindig van egy elképzelésem, de az sokszor nem működik, az egyetemen is volt erre példa, aztán jön egy rendező és teljesen más elképzelésekkel áll elő. És ez még csak annak sem függvénye, hogy nagy szerepről van-e szó, én nyitott vagyok mindenre. Tavaly például A miniszter félrelépben volt egy nagyon kis szerepem és imádtam.
A csinos színésznő elárulta, amióta megszületett a kisfia, még inkább kincsnek tartja az időt, így minden percet megbecsül otthon és a munkájában is. „Úgy vagyok vele, hogy ha Nolen bölcsiben van és nem vagyok vele, akkor igyekszem megélni azokat a pillanatokat, amikor a színpadon játszom, de ugyanez a helyzet fordítva is. Nem vagyok az a típus, aki hazaviszi a munkáját.”
Erika egyébként odafigyel a minőségi énidőre is, saját bevallása szerint már nem a munkája a hobbija, de ez így is van rendjén. „Nagyon szeretek varrni, szinte mindent el tudok már készíteni, illetve fontos nekem a sport, az mentálisan nagyon helyreteszi az embert. Sokat futok és csoportos edzésekre is eljárok.”
Mindemellett Erika férje is mindenben mellette áll, a színésznő minden előadását látta már és az újakat is mindig megnézi. „Ő egy nagyon támogató lélek, de nem színikritikus és nem szakmabeli. Nézőként ül be az előadásaimra és ilyen szemmel mondja el a tapasztalatait is.”
Meg szoktuk beszélni, hogy mit látott és mit gondol róla, de nem szoktunk szakmai okfejtegetésbe kezdeni. Nyilván nagyon izgul értem és mindig drukkol nekem, ami nagyon jól esik. Viszont otthon keveset beszélgetünk a színházról, vagy a kórházról. Őszintén szólva örülök neki, hogy a férjem nem színész és így van egy olyan része is az életemnek, ami nem a színházról szól, mert így külön tudom választani a kettőt. Nekem Hegedűs D. Géza volt az egyik osztályfőnököm és ő mindig azt mondta, hogy az előadás után úgy kell hazatérni és belépni, hogy az ember a lábtörlőn hagyja a munkát. Nekem ez nagyon fontos üzenet volt és a mai napig tudom hozni ezt.
Szabó Erika gyereke óriásit nőtt az elmúlt időszakban, hiszen kisfia hamarosan a második életévét is betölti. Ebben az életkorban gyakorlatilag naponta változnak a gyerekek, a színésznő pedig csodálattal figyeli, ahogy Nolen napról napra fejlődik.
Fantasztikus kisember, egyre többet beszél, bár most még nyilván nem értünk mindent. Egyelőre még a halandzsa és a valódi nyelv keveredik nála. Rajong a helikopterekért és a markolókért, most épp az építkezéseket imádja. Nyáron annyi építkezést néztünk meg együtt, hogy volt olyan hely, ahol már megismertek minket” – meséli nevetve. „Érdekes, hogy a kukásautók nem sláger nála, viszont a szirénázó autók annál inkább. Igazi pasi és általa most én is belekóstolok a kisfiúk mesevilágába
– áradozott Erika.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.