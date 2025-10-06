Szabó Erika: „Örülök, hogy a férjem nem szakmabeli”

Szabó Erika éppen egy évvel ezelőtt tért vissza a színpadra, akkoriban sokan kérdezték tőle, hogyan fogja tudni megoldani az akkor még egyéves kisfia mellett a színházi szereplést, de mint mondja, egy hónapban körülbelül 6-8 előadásban szerepelt, ami könnyen összeegyeztethető volt az otthoni ritmussal; ebben pedig édesanyja, anyósa és férje is rengeteget segítettek neki.

Szabó Erika kisfia hamarosan kétéves lesz, imádja a markolókat és az építkezéseket (Fotó: Szabó Erika)

„Merni kell néha bénának lenni”

A színésznő számára természetesen kisfia az első, így mindig nagyon figyelnek rá, hogy Nolen a lehető legkevésbé érezze anyukája hiányát, amikor távol van.

Az előadások nagy része éppen mostanra futott ki, így az idei évadot egészen egy új lappal való indulásnak érzem. Kevés előadással kezdünk és év vége felé érkeznek majd a bemutatók. Két megcsalásos sztoriba is belecsöppentem most, mert a Félrelépni szabad című filmünk, amit nyáron forgattunk, illetve a Jövőre, veled, ugyanitt, ami pedig a Turay Ida Színház előadása, szintén egy évekig tartó megcsalás köré épül. Utóbbiban vendégszereplőként fogok játszani, ami izgalmas kihívás. Új emberekkel és más energiákkal dolgozni mindig nagyon klassz és felemelő érzés. Mészáros Andrissal pedig korábban dolgoztunk már együtt, most is nagyon jó a közös munka

– kezdi Erika, aki szerint a komfortzóna elhagyása nem színház specifikus, mint inkább a próbafolyamathoz köthető. „A próbák épp arra valók, hogy az ember egy kicsit maga mögött hagyja azt, ami kényelmes, és olyan új utakat keres, amire korábban még nem gondolt. Egy próbafolyamat éppen attól lesz jó, hogy lehet feszegetni a határokat és merünk néha kifejezetten bénák és cikik lenni: ebből születnek mindig a legérdekesebb megoldások.”

Szabó Erika 2025-ös évada is havi 6-8 előadásra korlátozódik majd, az előző szezon tapasztalatai ugyanis azt mutatták, hogy ez kiegyensúlyozottan működik. S hogy milyen karaktert játszana még szívesen?