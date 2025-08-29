Mámorító látvány: bikinire vetkőzött Szabó Erika

Szabó Erika igen aktív a közösségi oldalán. Szinte napi rendszerességgel oszt meg ott különböző tartalmakat a hatalmas rajongótáborával.
A csinos színésznő most is így tett. Szabó Erika kihasználta az utolsó napokat, és kiruccant egy néhány napos nyaralásra Horvátországba, ahonnan több fotót is megosztott az Instagram-oldalán. A képek a parton készültek, ahol a színésznő egy gyönyörű, kék bikiniben látható.
Még loptunk egy kis időt a nyárból és meglógtunk Horvátországba
- olvasható Szabó Erika bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
