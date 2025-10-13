Sánta Laci kisfia már most tehetség – 9 évesen komoly fegyelem alatt van

Sánta Laci, az énekes és színész már közel 45 éves, de továbbra is fiatalos lendülettel van jelen a színpadon. Jelenleg a Jégvarázs című előadásban alakítja Olafot, a humoros hóembert. A karakter nemcsak a gyerekeket, de őt magát is inspirálja.

Sánta Laci kisfia már most tehetség (fotó: TV2)

Imádom Olafot, mert vicces, ugyanakkor ő mondja ki az élet legnagyobb igazságait. A gyermeki rácsodálkozás, amit ez a karakter képvisel, nagyon fontos számomra. Ezt érdemes megőrizni a mindennapokban is.

Elárulta azt is, hogy sokszor hazaviszi magával a szerepeiből a tanulságokat, mert minden karakterből tanulhat valamit. A pályája során szerzett élményekről is mesélt:

Nemrég visszanéztem, hogy mit csináltam eddig. Nem hosszú lista, de mégis meglepett, mennyi mindenben vettem részt.

A színész december 7-én Békéscsabán ad koncertet, nem véletlenül itt, hiszen karrierje is itt indult: 1992-ben a Légy jó mindhalálig című darabban játszott, mindössze 12 évesen. Már akkor beleszeretett a színház világába.

Sánta Laci kisfia már most tehetséges

A beszélgetés során szó esett a kisfiáról is, aki édesapja szerint sok területen tehetséges. Nemcsak kiválóan teljesít matematikából, de sportos is: jelenleg kick-boxol, és korábban több sportágat is kipróbált, például úszást és kézilabdát.

Amikor édesapa lettem, sok kérdés kavargott bennem: mi lesz majd a gyerekből, mit fog csinálni?

- emlékezett vissza a színész a Mokka legújabb adásában.

Végül minden másként alakult, mint ahogy azt korábban elképzelte, de ennek kifejezetten örül, mert úgy látja, hogy kisfia jó közegbe került Csepelen.

A kick-box nemcsak mozgást, hanem komoly fegyelmet is ad a kilencéves gyereknek, akinek életébe lassan, de határozottan beépülnek a szigorúbb szabályok, mindez pedig az édesapa szerint kifejezetten jót tesz neki.