Sallai Nóra élete legnehezebb küzdelmét vívja

A Jóban Rosszban című sorozat egykori sztárja az elmúlt évben élete legnagyobb tragédiájával nézett szembe. Sallai Nóra állapota miatt sokan aggódtak, a színésznő a napokban megtörte a csendet.
Mások elképzelni sem tudják, milyen lehet a fájdalma, a lelkében dúló viharok. Ennek ellenére az élni akarás győzött a színésznőnél. Nehéz napok vannak mögötte – és még előtte is. Ahogy múlnak az évek, a kínzó fájdalom talán csitul, de az emlék mindig ott lesz a szívében.
Szomorú évfordulóhoz érkezett a színésznő. Tavaly szeptember végén súlyos autóbalesetet szenvedett, majd néhány nappal később az angyalok magukhoz szólították Sallai Nóra kisfiát, Bendét.
Élete legnagyobb tragédiája után egy évvel Sallai Nóra először a Bors riporterének nyilatkozott arról, hogy mit érez most, hol tart a gyógyulás útján.
„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.” (...) „A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül…”
- mondta akkor, majd hozzátette, a küzdelmében azonban nincs egyedül: a családtagok és a barátaik nem hagyták magára, szeretettel, féltő gondoskodással kísérik az útján, támaszt nyújtanak számára a mindennapok során. Nóra pedig – részben ennek a segítségnek köszönhetően – mára a gyógyulás útjára lépett.
„A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok”
- mondta Sallai Nóra, aki balesetének helyszínére ugyanakkor nem szeretne ellátogatni, hiszen ez olyan mély fájdalommal járna, amit senki nem akar újra átélni. A színésznő a baleset után sokáig kómában feküdt, így nem tudott arról, hogy mi történt pontosan. A családra szintén nehéz feladatot mért a sors, hiszen ők voltak azok, akiknek el kellett mondaniuk, hogy többé nem ölelheti magához a kisfiát.
Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban. Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt
- idézte fel a szörnyűséget Sallai Nóra, akinek élete soha nem lesz már olyan, mint korábban, egy évvel a szörnyű tragédia után ma már mégis egy olyan úton jár, amely a gyógyulás és az elfogadás felé vezet.
„Remélem, hogy felépülök, mindennap küzdök az emlékeimmel. Még nem tudom, hogy mikor, de szeretnék majd visszatérni.”
Az eset kapcsán a hot! magazin több szakértőt is megkérdezett, akik egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy Sallai Nóra most élete legnehezebb csatáját vívja.
„Egy összetett és bonyolult helyzetről beszélünk, egy olyan autóbalesetről, amelyben a gyermek meghal, ahol az autót az egyik szülő vezette, aki túléli ezt a szörnyűséget – fogalmazott Drelyó Ágnes pszichológus, párkapcsolati szakértő, aki hozzátette: „Mindez egyszerre jelent gyászt, traumát, túlélő bűntudatot, de mindemellett jelen van a másik szülő akut gyásza is. A veszteség az apának is vesztesége, hiszen a közös gyermekükről van szó. Egy erős hittel, vallási háttérrel rendelkező ember számára a vallásos gyakorlatok (például mise, ima, mécsesgyújtás, halotti szertartások) strukturált módot kínálnak az érzelmek kifejezésére és a fájdalom feldolgozására.”
„A gyásznak több fázisa van, és a gyászhoz való kapcsolódásunk nagyban függ a saját egyéniségünktől is” – magyarázta Angyal Eleonóra gyászterapeuta-tanatológus.
„A gyermekhalállal való szembesülés mind közül a legnehezebb, ami egy soha el nem múló fájdalom, amelyben Nóra élete csatáját vívja, és ehhez szükség van szakértő segítségére.”
A színésznő a TV2 Jóban Rosszban című, 2005 és 2022 között vetített népszerű sorozatában Mónika nővért játszotta, aki sok esetben segítette mások felépülését. Kevesen tudják, hogy eredetileg építészmérnöknek készült.
