Sallai Nóra élete legnehezebb küzdelmét vívja

A Jóban Rosszban című sorozat egykori sztárja az elmúlt évben élete legnagyobb tragédiájával nézett szembe. Sallai Nóra állapota miatt sokan aggódtak, a színésznő a napokban megtörte a csendet.

Sallai Nóra állapota javult a beleset óta (Fotó: archív / hot! magazin)

Sallai Nóra színésznő állapota miatt nem véletlenül aggódnak sokan

Mások elképzelni sem tudják, milyen lehet a fájdalma, a lelkében dúló viharok. Ennek ellenére az élni akarás győzött a színésznőnél. Nehéz napok vannak mögötte – és még előtte is. Ahogy múlnak az évek, a kínzó fájdalom talán csitul, de az emlék mindig ott lesz a szívében.

Szomorú évfordulóhoz érkezett a színésznő. Tavaly szeptember végén súlyos autóbalesetet szenvedett, majd néhány nappal később az angyalok magukhoz szólították Sallai Nóra kisfiát, Bendét.

Sallai Nóra balesete egy éve történt ezen a helyszínen (Fotó: Török Gergely / hot! magazin)

Milyen Sallai Nóra állapota most? Nyilatkozott!

Élete legnagyobb tragédiája után egy évvel Sallai Nóra először a Bors riporterének nyilatkozott arról, hogy mit érez most, hol tart a gyógyulás útján.

„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.” (...) „A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül…”

- mondta akkor, majd hozzátette, a küzdelmében azonban nincs egyedül: a családtagok és a barátaik nem hagyták magára, szeretettel, féltő gondoskodással kísérik az útján, támaszt nyújtanak számára a mindennapok során. Nóra pedig – részben ennek a segítségnek köszönhetően – mára a gyógyulás útjára lépett.

„A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok”

- mondta Sallai Nóra, aki balesetének helyszínére ugyanakkor nem szeretne ellátogatni, hiszen ez olyan mély fájdalommal járna, amit senki nem akar újra átélni. A színésznő a baleset után sokáig kómában feküdt, így nem tudott arról, hogy mi történt pontosan. A családra szintén nehéz feladatot mért a sors, hiszen ők voltak azok, akiknek el kellett mondaniuk, hogy többé nem ölelheti magához a kisfiát.

Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban. Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt

- idézte fel a szörnyűséget Sallai Nóra, akinek élete soha nem lesz már olyan, mint korábban, egy évvel a szörnyű tragédia után ma már mégis egy olyan úton jár, amely a gyógyulás és az elfogadás felé vezet.