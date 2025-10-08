Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sallai Nóra élete legnehezebb küzdelmét vívja

Sallai Nóra balesete
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 10:00
Sallai Nóra kisfiaSallai Nóra
Egy éve történt a Jóban Rosszban színésznőjének balesete, ami az egész országot megrázta. Sallai Nóra állapota a friss hírek szerint folyamatosan javul, azonban még nagyon sok idő kell neki a gyógyuláshoz. Mi vár még a színésznőre? Szakértő válaszolja meg a kérdést!
Dombovári Edina
A szerző cikkei

A Jóban Rosszban című sorozat egykori sztárja az elmúlt évben élete legnagyobb tragédiájával nézett szembe. Sallai Nóra állapota miatt sokan aggódtak, a színésznő a napokban megtörte a csendet.

Sallai Nóra állapota javult a beleset óta HOT MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEKADRIÁNBerki MazsiJákob Zoli EDINAJanicsák VecaKárpáti RebekaNIKISallai Nóra
Sallai Nóra állapota javult a beleset óta (Fotó: archív / hot! magazin)

Sallai Nóra színésznő állapota miatt nem véletlenül aggódnak sokan

Mások elképzelni sem tudják, milyen lehet a fájdalma, a lelkében dúló viharok. Ennek ellenére az élni akarás győzött a színésznőnél. Nehéz napok vannak mögötte – és még előtte is. Ahogy múlnak az évek, a kínzó fájdalom talán csitul, de az emlék mindig ott lesz a szívében.

Szomorú évfordulóhoz érkezett a színésznő. Tavaly szeptember végén súlyos autóbalesetet szenvedett, majd néhány nappal később az angyalok magukhoz szólították Sallai Nóra kisfiát, Bendét.

HOT MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK ADRIÁN Berki Mazsi Jákob Zoli EDINA Janicsák Veca Kárpáti Rebeka NIKI Sallai Nóra
Sallai Nóra balesete egy éve történt ezen a helyszínen (Fotó: Török Gergely / hot! magazin)

Milyen Sallai Nóra állapota most? Nyilatkozott!

Élete legnagyobb tragédiája után egy évvel Sallai Nóra először a Bors riporterének nyilatkozott arról, hogy mit érez most, hol tart a gyógyulás útján.

„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.” (...) „A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül…”

- mondta akkor, majd hozzátette, a küzdelmében azonban nincs egyedül: a családtagok és a barátaik nem hagyták magára, szeretettel, féltő gondoskodással kísérik az útján, támaszt nyújtanak számára a mindennapok során. Nóra pedig – részben ennek a segítségnek köszönhetően – mára a gyógyulás útjára lépett.

„A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok”

- mondta Sallai Nóra, aki balesetének helyszínére ugyanakkor nem szeretne ellátogatni, hiszen ez olyan mély fájdalommal járna, amit senki nem akar újra átélni. A színésznő a baleset után sokáig kómában feküdt, így nem tudott arról, hogy mi történt pontosan. A családra szintén nehéz feladatot mért a sors, hiszen ők voltak azok, akiknek el kellett mondaniuk, hogy többé nem ölelheti magához a kisfiát.

Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban. Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt

- idézte fel a szörnyűséget Sallai Nóra, akinek élete soha nem lesz már olyan, mint korábban, egy évvel a szörnyű tragédia után ma már mégis egy olyan úton jár, amely a gyógyulás és az elfogadás felé vezet.

„Remélem, hogy felépülök, mindennap küzdök az emlékeimmel. Még nem tudom, hogy mikor, de szeretnék majd visszatérni.”

HOT MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK ADRIÁN Berki Mazsi Jákob Zoli EDINA Janicsák Veca Kárpáti Rebeka NIKI Sallai Nóra
Sallai Nóra a Jóban Rosszban című sorozatban is játszott - Fotó: TV2 / hot! magazin

Ezt mondja Sallai Nóra állapotáról a szakértő

Az eset kapcsán a hot! magazin több szakértőt is megkérdezett, akik egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy Sallai Nóra most élete legnehezebb csatáját vívja.

„Egy összetett és bonyolult helyzetről beszélünk, egy olyan autóbalesetről, amelyben a gyermek meghal, ahol az autót az egyik szülő vezette, aki túléli ezt a szörnyűséget – fogalmazott Drelyó Ágnes pszichológus, párkapcsolati szakértő, aki hozzátette: „Mindez egyszerre jelent gyászt, traumát, túlélő bűntudatot, de mindemellett jelen van a másik szülő akut gyásza is. A veszteség az apának is vesztesége, hiszen a közös gyermekükről van szó. Egy erős hittel, vallási háttérrel rendelkező ember számára a vallásos gyakorlatok (például mise, ima, mécsesgyújtás, halotti szertartások) strukturált módot kínálnak az érzelmek kifejezésére és a fájdalom feldolgozására.”

A gyásznak több fázisa van, és a gyászhoz való kapcsolódásunk nagyban függ a saját egyéniségünktől is” – magyarázta Angyal Eleonóra gyászterapeuta-tanatológus. 

„A gyermekhalállal való szembesülés mind közül a legnehezebb, ami egy soha el nem múló fájdalom, amelyben Nóra élete csatáját vívja, és ehhez szükség van szakértő segítségére.”

Sallai Nóra a Jóban Rosszban nővérkéjét alakította

A színésznő a TV2 Jóban Rosszban című, 2005 és 2022 között vetített népszerű sorozatában Mónika nővért játszotta, aki sok esetben segítette mások felépülését. Kevesen tudják, hogy eredetileg építészmérnöknek készült.

A friss hot! magazinban további érdekes sztárhíreket olvashat (Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu