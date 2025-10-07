Angyali fürtök: Rúzsa Magdi kislánya különleges állatot fogott – Fotó

Mint az ismert, Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták. Az aranytorkú énekesnő kislánya pedig nagyon úgy fest már most bátrabb, mint a társai. Ugyanis Rúzsa Magdi kislánya nem riad vissza semmilyen állatól, legyen az aprócska rovar, vagy esetleg egy hatalmas igás ló.

Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós

Rúzsa Magdolna aktívan oszt meg az életével kapcsolatban részleteket a közösségi oldalán. Így rajongói tisztában vannak vele, hogy szeretnek a természetben kirándulni, és az állatok szeretetére is igyekszik megtanítani a hármasikereit.

Legfrissebb bejegyzésében a kis Lujziról osztott meg egy összeállítást, amelyben a kislány sáskát fogott, cicát szelídített és még egy hatalmas ló hátára is felpattant.

