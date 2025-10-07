Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Angyali fürtök: Rúzsa Magdi kislánya különleges állatot fogott – Fotó

Rúzsa Magdi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 16:30
sáskaénekesnőkislány
Jól érzi magát az állatok között Lujza. Legyen szó kicsiről vagy nagyról semmitől sem riad vissza Rúzsa Magdi kislánya.
K. C.
A szerző cikkei

Mint az ismert, Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták. Az aranytorkú énekesnő kislánya pedig nagyon úgy fest már most bátrabb, mint a társai. Ugyanis Rúzsa Magdi kislánya nem riad vissza semmilyen állatól, legyen az aprócska rovar, vagy esetleg egy hatalmas igás ló. 

Rúzsa Magdi kislánya nagyon bátor
Rúzsa Magdi kislánya nagyon bátor /
Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós

Rúzsa Magdolna aktívan oszt meg az életével kapcsolatban részleteket a közösségi oldalán. Így rajongói tisztában vannak vele, hogy szeretnek a természetben  kirándulni, és az állatok szeretetére is igyekszik megtanítani a hármasikereit. 

Legfrissebb bejegyzésében a kis Lujziról osztott meg egy összeállítást, amelyben a kislány sáskát fogott, cicát szelídített és még egy hatalmas ló hátára is felpattant. 

Íme Rúzsa Magdi kislánya

