Angyali fürtök: Rúzsa Magdi kislánya különleges állatot fogott – Fotó

Mint az ismert, Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták. Az aranytorkú énekesnő kislánya pedig nagyon úgy fest már most bátrabb, mint a társai. Ugyanis Rúzsa Magdi kislánya nem riad vissza semmilyen állatól, legyen az aprócska rovar, vagy esetleg egy hatalmas igás ló.
Rúzsa Magdolna aktívan oszt meg az életével kapcsolatban részleteket a közösségi oldalán. Így rajongói tisztában vannak vele, hogy szeretnek a természetben kirándulni, és az állatok szeretetére is igyekszik megtanítani a hármasikereit.
Legfrissebb bejegyzésében a kis Lujziról osztott meg egy összeállítást, amelyben a kislány sáskát fogott, cicát szelídített és még egy hatalmas ló hátára is felpattant.
