Regán Lilit darabokra tépik! A bombázó DJ kinyitotta az ablakot és elszabadult a pokol

Az esős őszi délutánokat a legtöbben egy bögre forró itallal, filmnézéssel vagy bekuckózással vészelik át. De a fiatal Dj Regán Lili nem az a típus, aki csendben marad, ha esik az eső – inkább készített róla egy videót. Lili a lakásában ül, az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, és épp arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső”. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül az abszurd jelenetet.

Regán Liliána kiakasztotta a rajongóit (Fotó: Instagram/ Regán Lili)

„Regán Lili, csukd be az ablakot!” – kiakadt a fél internet

A bejegyzés után pillanatok alatt elszabadult a kommentáradat:

Ernyőt kinyitni lakásban halottat jelent!

– figyelmeztette az egyik hozzászóló.

Egy másik csak ennyit írt: „Csukd be az ablakot!”

Egy követő viszont már kicsit keményebben fogalmazott:

Nem tudom, mit szívsz, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva!

A hozzászólások között percek alatt kialakult a két tábor: az egyik oldal szerint Lili teljesen elrugaszkodott a valóságtól, a másik szerint viszont csak egy kis mókát akart vinni a borongós hétköznapokba.

Regán Lili Facebook oldalán osztotta meg véleményét az esős mindennapokról (Fotó: Instagram/ Regán Lili)

A kommentelők beindultak

A humorcunamit nem lehetett megállítani.

„Van még abból az ’esőből’?” – kérdezte valaki, utalva arra, hogy talán Lili nem vízcseppektől ázott el.

Egy másik férfi pedig ezt írta:

Ha lenne egy jó pasid, aki betakar, nem áznál el! Csak vicceltem!

Regán Lili férje biztosan értékelte a humoros hozzászólást.

Egy rajongó hozzátette:

Nem tudom, mit vettél be, de adhatsz belőle…

A legtöbben nevetős emojikkal reagáltak, de akadt, aki teljesen komolyan aggódott Lili mentális állapotáért.

A szomszédok sem jártak jól

Akadt, aki a realitás talaján maradt:

„Csukd be te lány, mert elázik az alattatok lakó!”

Míg egy „közös képviselő” stílusú kommentelő így fogalmazott:

A burkolat és az alsó szomszéd is ennyire nevet majd?

A kommentfolyam valóságos kabarévá vált, ahol mindenki igyekezett egy kicsit viccesebb lenni a másiknál.

Regán Lili DJ és a borongós hétköznapok

Bár sokan támadták, Lili nem maradt teljesen védtelen. Néhány rajongó kiállt mellette:

„Aranyos csaj, puszi a pofira!” – írta egy hozzászóló, míg más szerint:

Feldobta a napot egy kis humorral, jézusom nevessetek már egy kicsit!

Sokan úgy vélik, Lili pontosan tudta, mit csinál – hiszen a közösségi médiában minden kattintás számít, és ezzel a videóval sikerült elérnie, hogy az egész internet róla beszéljen. Egyetlen videóval sikerült több száz reakciót, tucatnyi poént és egy hatalmas vitát elindítania arról, hogy meddig mehet el valaki a figyelemért.