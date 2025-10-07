Regán Lilit darabokra tépik! A bombázó DJ kinyitotta az ablakot és elszabadult a pokol

Az esős őszi délutánokat a legtöbben egy bögre forró itallal, filmnézéssel vagy bekuckózással vészelik át. De a fiatal Dj Regán Lili nem az a típus, aki csendben marad, ha esik az eső – inkább készített róla egy videót. Lili a lakásában ül, az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, és épp arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső”. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül az abszurd jelenetet.
A bejegyzés után pillanatok alatt elszabadult a kommentáradat:
Ernyőt kinyitni lakásban halottat jelent!
– figyelmeztette az egyik hozzászóló.
Egy másik csak ennyit írt: „Csukd be az ablakot!”
Egy követő viszont már kicsit keményebben fogalmazott:
Nem tudom, mit szívsz, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva!
A hozzászólások között percek alatt kialakult a két tábor: az egyik oldal szerint Lili teljesen elrugaszkodott a valóságtól, a másik szerint viszont csak egy kis mókát akart vinni a borongós hétköznapokba.
A humorcunamit nem lehetett megállítani.
„Van még abból az ’esőből’?” – kérdezte valaki, utalva arra, hogy talán Lili nem vízcseppektől ázott el.
Egy másik férfi pedig ezt írta:
Ha lenne egy jó pasid, aki betakar, nem áznál el! Csak vicceltem!
Regán Lili férje biztosan értékelte a humoros hozzászólást.
Egy rajongó hozzátette:
Nem tudom, mit vettél be, de adhatsz belőle…
A legtöbben nevetős emojikkal reagáltak, de akadt, aki teljesen komolyan aggódott Lili mentális állapotáért.
Akadt, aki a realitás talaján maradt:
„Csukd be te lány, mert elázik az alattatok lakó!”
Míg egy „közös képviselő” stílusú kommentelő így fogalmazott:
A burkolat és az alsó szomszéd is ennyire nevet majd?
A kommentfolyam valóságos kabarévá vált, ahol mindenki igyekezett egy kicsit viccesebb lenni a másiknál.
Bár sokan támadták, Lili nem maradt teljesen védtelen. Néhány rajongó kiállt mellette:
„Aranyos csaj, puszi a pofira!” – írta egy hozzászóló, míg más szerint:
Feldobta a napot egy kis humorral, jézusom nevessetek már egy kicsit!
Sokan úgy vélik, Lili pontosan tudta, mit csinál – hiszen a közösségi médiában minden kattintás számít, és ezzel a videóval sikerült elérnie, hogy az egész internet róla beszéljen. Egyetlen videóval sikerült több száz reakciót, tucatnyi poént és egy hatalmas vitát elindítania arról, hogy meddig mehet el valaki a figyelemért.
Egy biztos: Regán Lili neve mostantól ott van a közösségi média legemlékezetesebb pillanatai között – és ha legközelebb esik az eső, sokan bizony esernyő helyett inkább a telefonjukat nyitják ki, hogy megnézzék, mit csinál éppen Lili.
