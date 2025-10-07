Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Regán Lilit darabokra tépik! A bombázó DJ kinyitotta az ablakot és elszabadult a pokol

Regán Lili
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 07:00
esős időjárásmindennapokesőablak
A fiatal Dj nyitott ablakkal és esernyővel panaszkodott az időjárásra – és ezzel pillanatok alatt a kommentelők célkeresztjébe került. Nem kímélték Regán Lilit, de volt, aki szerint zseniálisan feldobta ezt a szürke hétköznapot.

Az esős őszi délutánokat a legtöbben egy bögre forró itallal, filmnézéssel vagy bekuckózással vészelik át. De a fiatal Dj Regán Lili nem az a típus, aki csendben marad, ha esik az eső – inkább készített róla egy videót. Lili a lakásában ül, az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, és épp arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső”. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül az abszurd jelenetet.

Regán Lili
Regán Liliána kiakasztotta a rajongóit (Fotó: Instagram/ Regán Lili)

„Regán Lili, csukd be az ablakot!” – kiakadt a fél internet

A bejegyzés után pillanatok alatt elszabadult a kommentáradat:

Ernyőt kinyitni lakásban halottat jelent!

 – figyelmeztette az egyik hozzászóló.
Egy másik csak ennyit írt: „Csukd be az ablakot!”
Egy követő viszont már kicsit keményebben fogalmazott:

Nem tudom, mit szívsz, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva!

A hozzászólások között percek alatt kialakult a két tábor: az egyik oldal szerint Lili teljesen elrugaszkodott a valóságtól, a másik szerint viszont csak egy kis mókát akart vinni a borongós hétköznapokba.

Regán Lili Facebook oldalán osztotta meg véleményét az esős mindennapokról (Fotó: Instagram/ Regán Lili)

A kommentelők beindultak

A humorcunamit nem lehetett megállítani.
„Van még abból az ’esőből’?” – kérdezte valaki, utalva arra, hogy talán Lili nem vízcseppektől ázott el.
Egy másik férfi pedig ezt írta:

Ha lenne egy jó pasid, aki betakar, nem áznál el! Csak vicceltem!

Regán Lili férje biztosan értékelte a humoros hozzászólást. 

Egy rajongó hozzátette:

 Nem tudom, mit vettél be, de adhatsz belőle…

A legtöbben nevetős emojikkal reagáltak, de akadt, aki teljesen komolyan aggódott Lili mentális állapotáért.

A szomszédok sem jártak jól

Akadt, aki a realitás talaján maradt:
„Csukd be te lány, mert elázik az alattatok lakó!” 

Míg egy „közös képviselő” stílusú kommentelő így fogalmazott:

A burkolat és az alsó szomszéd is ennyire nevet majd?

A kommentfolyam valóságos kabarévá vált, ahol mindenki igyekezett egy kicsit viccesebb lenni a másiknál.

Regán Lili DJ és a borongós hétköznapok

Bár sokan támadták, Lili nem maradt teljesen védtelen. Néhány rajongó kiállt mellette:
„Aranyos csaj, puszi a pofira!” – írta egy hozzászóló, míg más szerint:

Feldobta a napot egy kis humorral, jézusom nevessetek már egy kicsit!

Sokan úgy vélik, Lili pontosan tudta, mit csinál – hiszen a közösségi médiában minden kattintás számít, és ezzel a videóval sikerült elérnie, hogy az egész internet róla beszéljen. Egyetlen videóval sikerült több száz reakciót, tucatnyi poént és egy hatalmas vitát elindítania arról, hogy meddig mehet el valaki a figyelemért.

Egy biztos: Regán Lili neve mostantól ott van a közösségi média legemlékezetesebb pillanatai között – és ha legközelebb esik az eső, sokan bizony esernyő helyett inkább a telefonjukat nyitják ki, hogy megnézzék, mit csinál éppen Lili.

 

