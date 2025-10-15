Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Rácz Jenő megrázó vallomása: „A munkám miatt soha nem volt születésnapom”

Rácz Jenő
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 07:00
Mindenkinek ilyen születésnapi ajándékot! Rácz Jenő séf harmincöt gyertyát tehetett fel a képzeletbeli tortájára – illetve a hamburgerére.
Magyar Adrián
Félig kerek születésnapot ünnepel hazánk egyik legismertebb séfje. Rácz Jenő fiatalon itt hagyott mindent, és hosszú éveket töltött Angliában, ahol elsajátította a szakmája minden csínját-bínját. Emiatt sokszor volt egyedül a nagy napján.

Rácz Jenő
Rácz Jenő felesége mindenben támogatja a séfet (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Mivel szinte mindig dolgoztam a születésnapomon, emiatt van bennem egy olyan szégyenérzet, hogy ha ünnepeltetem magam, az nem túl jó dolog, mert sosem tudtam igazán megélni ezt a napot. Ahogy az ember idősebb, és családja, illetve barátai lesznek, megváltozik.”

 Elsősorban családi környezetben szoktam ünnepelni, most azonban, életemben először, egy harmincfős baráti társasággal voltam. A munkám miatt sokáig lényegében nem volt születésnapom, ezt pedig szeretném bepótolni

– kezdte a hot! magazinnak Jenő. „A harmincas éveimig túlteljesítettem általában mindenben. Hiába voltam már bizonyos szinteken viszonylag fiatalon, sokszor kaptam meg a külvilágtól, hogy „Oké, ez mind szuper, de nagyon fiatal vagy, még semmit sem láttál a világból!” Így, hogy múlnak az évek, egy kicsit elkezdett zavarni a korom, de inkább az, amikor reggel felkelek, és rájövök, hogy ha elaludtam a nyakam, az már nem olyan, mint régen – nevetett a séf, aki hozzátette:

„Sosem voltak kiemelt cél­jaim, csak az lebegett előttem, hogy menni kell tovább. Az élet tele van játékos dolgokkal, és a legfontosabb, hogy élvezzük azt, amit csinálunk”.

Rácz Jenő kora néha zavarja őt, mégis megy tovább

Rácz Jenő séf ezúttal a gyorséttermeket hódította meg (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Sokan álmodoznak arról, hogy milyen lenne a saját hamburgerük a kedvenc éttermükben. Nos, a séf most új fejezethez érkezett életében, ugyanis Rácz Jenő Mc­Do­nald's­szal való együttműködésének köszönhetően megalkottak egy burgert.

„Szinte felfoghatatlan, főleg az, hogy ez az ország összes éttermében elérhető lesz, és annak a közönségnek is megmutathatom a kreációmat, akik nem feltétlenül jártasak a fine dining világában” – mondta lelkesen a séf.

Számít Dóri véleménye

Jenő mindent megbeszél a feleségével. Ebben az esetben hazavitte a munkát: az alapszószokat sokszor Dóri is megkóstolta, majd közösen kielemezték, hogy mitől lehetne még jobb.

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: archív / hot! magazin)

 

