Senki sem tudta eddig, hol nyugszik pontosan Paudits Béla: fotón a hányatott sorsú színész sírhelye

Fénykorában a színészvilág legnagyobbjaihoz tartozott, azonban élete utolsó éveiben a mélyszegénységet is megtapasztalta Paudits Béla, aki 2018. június 13-án hunyta le örökre a szemét. A Madách Színház kiváló, Jászai Mari-díjas művésze méltatlan körülmények között élt, elkeserítő helyzetében már az öngyilkosság gondolata is komolyan foglalkoztatta.

Paudits Béla fiatalon is népszerű volt (Fotó: Markovics Gabor / Ripost)

Paudits Béla javára a még megmaradt barátai, színésztársak gyűjtést szerveztek, jótékonysági koncerten is gyűjtöttek neki, mégis gyakran nélkülözött és rohamosan romlott az egészségi állapota. Paudits Béla betegsége is megnehezítette az utolsó éveit, ami miatt élete igencsak drámaira fordult sora, nehéz körülmények között élt. Elfelejtették a színházak, sok barátja elfordult tőle, saját lányával is összeveszett. Míg aktív éveiben számtalan filmben szerepelt, maradandó főszerepeket játszott, a végén úgy érezte, mindenki lemondott róla.

Paudits Béla halála az egész országot megrázta

A színészlegenda 2018-ban, június elején került kórházba. Agyi infarktusa után csak gyomorszondával tudták táplálni, és mivel a jobb oldala teljesen lebénult, az utolsó napokban már beszélni sem tudott. Haláláról később megrázó részletek derültek ki: rég nem látott lánya, Emília még meg tudta látogatni őt a kórházban, Paudits szervezete azonban a találkozás után feladta a küzdelmet. Mindössze 69 évet élt.

Ami Paudits Béla temetését illeti, a búcsúztatóra Budapesten, a Farkasréti temetőben került sor június 28-án. A budai sírkertben a barátok mellett tisztelők és pályatársak is búcsúztak a nagy formátumú, ámde hányattatott sorsú művésztől. Az igazi temetés azonban mégsem ott volt, hanem a Tolna vármegyei községben, Ozorán. Az ozorai temetés időpontját azonban nem közölte a család, mert szerették volna nyugodt körülmények között utolsó útjára kísérni Paudits Bélát.

Megtalálták Paudits Béla sírját

Épp ezért sokáig az is rejtély volt, hogy vajon hogy néz ki és milyen állapotban van Paudits Béla sírja? Vajon rendszeresen látogatják és gondozzák vagy az enyészeté lett? Nos, a Facebookon található BTI Temetőlátogatói csoport egyik tagja Ozorán járt, és sikerült is lefotóznia Paudits Béla síremlékét, ami szerencsére rendezett, látszik, hogy a gondját viselik.