Szívszorító! Halála előtt a nagy visszatérésre készült Paudits Béla

Méltatlan körülmények közt élt utolsó éveiben a Jászai Mari-díjas színész legenda, aki elkeserítő helyzetében már öngyilkosságot tervezett. Paudits Béla javára a még megmaradt barátai, színésztársak gyűjtést szerveztek, jótékonysági koncerten is gyűjtöttek neki, mégis gyakran nélkülözött és rohamosan romlott az egészségi állapota. Most kiderült: utolsó erejével még össze akarta szedni magát, imádott barátnőjével, Horváth Gyöngyi sanzonénekesnővel a nagy visszatérésre készült…

Paudits Béla magányosan, nincstelenül halt meg, csak 68 éves volt Fotó: MW archívum

Paudits Bélának halála előtt nagy tervei voltak

A méltatlan körülmények közt élő legendás színész élete az utolsó években fordult drámaira. Paudits Bélát elfelejtették a színházak, sok barátja elfordult tőle, saját lányával is összeveszett. Míg aktív éveiben számtalan filmben szerepelt, maradandó főszerepeket játszott, a végén úgy érezte, mindenki lemondott róla. Még a vendéglátásban is kipróbálta magát, feleségével évekig sikeresen üzemeltették a Hello Bárt, amiből később Orfeum lett, fantasztikus műsorokat láthatott a közönség, például Horváth Gyöngyikét, aki Edith Piaf dalokat énekelt hatalmas sikerrel. Az énekesnő és Paudits Béla imádták egymást, ő is szeretett volna a színésznek segíteni, de elkésett.

Paudits Béla és Horváth Gyöngyi imádták egymást Fotó: Horváth Gyöngyi Facebook oldala

– Ahogy először láttam színházban, nagy rajongója lettem – kezdte a Borsnak Horváth Gyöngyi. – Így nagyon boldog voltam, amikor feleségével, Mózes Marikával megkerestek, hogy énekeljek a bárjukban. Nagyon hamar összebarátkoztunk, Béla egy fantasztikus humorú, mindig vidám pasi volt akkor, mindenkit megnevettetett, mindenkihez volt egy kedves szava. Egyszerűen imádtuk egymást, dolgoztunk is együtt, énekeltünk együtt Piafot. S bár a házasságuk tönkrement, elváltak, egy darabig még vitték tovább a bárt, ami nagyon jól ment, jó nagy birtokot építettek ki Csömörön. De végül az is odalett…

Paudits Béla jó barátja azt is elmesélte, hogy egy időre elmaradtak egymás mellől, de amikor hallotta, mennyire szorult helyzetbe került a színész, hogy már az öngyilkosság is megfordult a fejében, ő is akart segíteni.