"Üdv a családban" - hatalmas örömhírt jelentett be Radics Gigi

Bővült Radics Gigi családja. A gyönyörű énekesnő és Bella Szófia büszke édesanyja ugyanis 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében egy aranyos fotót posztolt kislányáról és a legújabb "bandatagról", Kifliről, egy uszkárról. A barna szőrű, gomb szemű négylábú a kép tanulsága szerint pedig már most biztonságban érzi magát új otthonában, miután nyugodtan feküdt a szülinapos Bella karjaiban.
Üdv a családban Kifli
- közölte az énekesnő a hírt nem sokkal azok után, hogy nemrég arról nyilatkozott, Bella milyen jól fogadta új párkapcsolatát:
Nagyon jól érzi magát a lányom is, ami számomra a legfontosabb. Mindig úgy gondoltam, hogy ha új párkapcsolatom lesz, akkor azt lássam, hogy Bella boldogan fogadja. Hál’ Istennek most azt érzem, hogy velem együtt boldogabb, mint valaha
- közölte Gigi, aki azt is elárulta, rendkívül harmonikus kapcsolatban él szerelmével, Mackó Mikivel:
Most tényleg nagyon boldognak érzem magam, soha nem voltam ennyire nyugodt és békés a magánéletemben. Hálás vagyok, hogy így alakult, és remélem, hogy legalább olyan sokáig tart a szerelmünk, mint a szüleim kapcsolata, vagy akár tovább!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.