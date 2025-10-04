"Üdv a családban" - hatalmas örömhírt jelentett be Radics Gigi

Bővült Radics Gigi családja. A gyönyörű énekesnő és Bella Szófia büszke édesanyja ugyanis 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében egy aranyos fotót posztolt kislányáról és a legújabb "bandatagról", Kifliről, egy uszkárról. A barna szőrű, gomb szemű négylábú a kép tanulsága szerint pedig már most biztonságban érzi magát új otthonában, miután nyugodtan feküdt a szülinapos Bella karjaiban.

Radics Gigi örömhírt közölt Fotó: Vendel Lajos

Radics Gigi a közösségi médiában osztotta meg, hogy lett egy kiskutyájuk

Üdv a családban Kifli

- közölte az énekesnő a hírt nem sokkal azok után, hogy nemrég arról nyilatkozott, Bella milyen jól fogadta új párkapcsolatát:

Nagyon jól érzi magát a lányom is, ami számomra a legfontosabb. Mindig úgy gondoltam, hogy ha új párkapcsolatom lesz, akkor azt lássam, hogy Bella boldogan fogadja. Hál’ Istennek most azt érzem, hogy velem együtt boldogabb, mint valaha

- közölte Gigi, aki azt is elárulta, rendkívül harmonikus kapcsolatban él szerelmével, Mackó Mikivel:

Most tényleg nagyon boldognak érzem magam, soha nem voltam ennyire nyugodt és békés a magánéletemben. Hálás vagyok, hogy így alakult, és remélem, hogy legalább olyan sokáig tart a szerelmünk, mint a szüleim kapcsolata, vagy akár tovább!