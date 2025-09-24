Radics Gigi: Remélem, hogy legalább olyan sokáig tart a szerelmünk, mint a szüleimé

Mintha minden egyes mosolyában a boldogság és a harmónia csillanna vissza, úgy ragyog Radics Gigi. Nem csoda, hiszen a párjával, Mackó Mikivel remekül kiegészítik egymást, és az első közös nyaruk is igazolta, hogy milyen erős köztük a szerelem.

Radics Gigi és Mackó Miki szerelme szárnyal - Fotó: Gabor Zoltan / hot! magazin

Most tényleg nagyon boldognak érzem magam, soha nem voltam ennyire nyugodt és békés a magánéletemben. Hálás vagyok, hogy így alakult, és remélem, hogy legalább olyan sokáig tart a szerelmünk, mint a szüleim kapcsolata, vagy akár tovább!

– kezdte a hot! magazinnak Radics Gigi szerelme kapcsán, majd elárulta, hogyan dolgoznak együtt Mikivel.

"Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen előbb voltunk munkatársak, mint szerelmesek, és már azelőtt megtaláltuk a közös hangot a zenében, hogy egy párt alkottunk volna. Ő az egyetlen producer az országban, akivel olyan dolgokat hozok létre, amiket korábban elképzelni sem tudtam, mert egyszerűen kihozza belőlem a legjobbat. Ez egy remek csapatmunka, és közben a szerelem terén is megtaláltuk a boldogságot, úgyhogy bízom benne, hogy ez a kapcsolat örökké tart!"

Radics Gigi gyereke is boldogan fogadta az új szerelmet

A gyönyörű énekesnő számára a legnagyobb kincs a kislánya, aki idén ünnepli az ötödik születésnapját. Gigi számára nagyon fontos volt, hogy a kis Bella is elfogadja a párját – és szerencsére azonnal megtalálták a közös hangot.

"Nagyon jól érzi magát a lányom is, ami számomra a legfontosabb. Mindig úgy gondoltam, hogy ha új párkapcsolatom lesz, akkor azt lássam, hogy Bella boldogan fogadja. Hál’ Istennek most azt érzem, hogy velem együtt boldogabb, mint valaha" – mondta az édesanya.

"Voltunk közös nyaraláson, a nagy családdal elutaztunk, de Mikivel kettesben is kiruccantunk Olaszországba."

A nyár bővelkedett fellépésekben és koncertekben, ám a szezon végére egy váratlan betegség következtében Gigi elveszítette a hangját.

"A pályafutásom során csak kétszer fordult elő, hogy teljesen elment a hangom, de akkor egy nap alatt visszatért. Most viszont több napig alig tudtam beszélni, ami nagyon megrendítő volt. Különösen azért, mert az édesapám is elveszítette a hangját, ezért ilyen rekedtes a hangja, és emiatt félek, nehogy velem is így történjen, hiszen a hangom és a zene nemcsak az életemet, hanem a megélhetésemet jelenti. Úgyhogy mostantól jobban fogok vigyázni magamra; most például betegen léptem fel egy koncerten, és utána szállt el teljesen a hangom."