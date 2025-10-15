Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vajon mi történhetett? Ördög Nóra mindent a háta mögött hagyott

Ördög Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 18:35
Ázsia expresszrejtélyInstagram
A műsorvezető rejtelmes üzenetet hagyott az Instagramon. Ördög Nóra Prágába utazott, hátra hagyva mindent.

Ördög Nóra sokszor osztja meg az életének nagy pillanatait az Instagramon, és ez most sem volt másként - ezúttal azonban nem a pozitivitást tükrözi a bejegyzése.

Ördög Nóra
Ördög Nóra meglepő bejegyzése az Instagramon kérdőjeleket hagyott a követőkben
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ördög Nóra mindennek hátat fordított

A műsorvezető az Instagramra töltött fel egy képet, amelyen háttal áll, szürke kalapban, fekete bőrkabátban, és mindössze egy rövid, sejtelmes mondattal posztolt:

2 napra hátat fordítottam mindennek.

Hogy mire célozhat a műsorvezető, egyelőre rejtély övezi, a rajongók is csak találgatnak a kommentszekcióban.

Ördög Nóra, aki jelenleg a Megasztár női műsorvezetője, nem régiben ismét Ázsiában járt, az Ázsia Expressz forgatásai miatt, amelyről YouTube-ra tölt fel videókat, hogyan élték meg az utazást. Az extrém, minden határokat feszítő műsornak az idei győztesei a Bódi testvérek lettek, akik kemény munkával és kitartással meneteltek a kihívás végéig. A műsornak egyébként a jövőre nézve is vannak még kilátásai - erről nem régiben adtak hírt.

Az, hogy Ördög Nóra miért tartózkodik jelenleg - valószínűleg egyedül - Prágában, egyelőre rejtély övezi.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu