Vajon mi történhetett? Ördög Nóra mindent a háta mögött hagyott

Ördög Nóra sokszor osztja meg az életének nagy pillanatait az Instagramon, és ez most sem volt másként - ezúttal azonban nem a pozitivitást tükrözi a bejegyzése.

Ördög Nóra meglepő bejegyzése az Instagramon kérdőjeleket hagyott a követőkben

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ördög Nóra mindennek hátat fordított

A műsorvezető az Instagramra töltött fel egy képet, amelyen háttal áll, szürke kalapban, fekete bőrkabátban, és mindössze egy rövid, sejtelmes mondattal posztolt:

2 napra hátat fordítottam mindennek.

Hogy mire célozhat a műsorvezető, egyelőre rejtély övezi, a rajongók is csak találgatnak a kommentszekcióban.

Ördög Nóra, aki jelenleg a Megasztár női műsorvezetője, nem régiben ismét Ázsiában járt, az Ázsia Expressz forgatásai miatt, amelyről YouTube-ra tölt fel videókat, hogyan élték meg az utazást. Az extrém, minden határokat feszítő műsornak az idei győztesei a Bódi testvérek lettek, akik kemény munkával és kitartással meneteltek a kihívás végéig. A műsornak egyébként a jövőre nézve is vannak még kilátásai - erről nem régiben adtak hírt.

Az, hogy Ördög Nóra miért tartózkodik jelenleg - valószínűleg egyedül - Prágában, egyelőre rejtély övezi.