Nagy a baj, az utolsó pillanatban állt le a forgatás – Oláh Gergő megszólalt az ügyben

Oláh Gergő dalok sorával bizonyította már tehetségét és bár megbízhatóságáról már többször tett tanúbizonyságot, most kénytelen volt szembenézni egy váratlan és drámai helyzettel. A közkedvelt énekes, aki az elmúlt években számtalan sikeres produkcióval és fontos üzenettel ajándékozta meg rajongóit, nehéz helyzet és döntés elé kényszerült.

Oláh Gergő az utolsó pillanatig bízott benne, hogy nem kell a döntét meghozni (Fotó: Mediaworks archív)

Oláh Gergő családját makacs vírus támadta meg

Oláh Gergő maga is Instagram-videóban magyarázta el a kialakult helyzetet, ahol szomorúan, de határozottan jelezte, hogy nem akar félgőzzel jelen lenni a kiírt klipforgatáson. Mint mondta, a legjobb formájukat szeretnék adni, hiszen az üzenet, amit közvetíteni akarnak, rendkívül fontos.

Az új dalomnak a videóklip forgatása az holnap lett volna. Rengetegen jelentkeztetek, ami nagyon meghatott, közel 200 pár jelezte, hogy szívesen jönne, és kiállna az egymás mellett való kitartás és hűség nevében és hogy szerepeljenek a videóklipben. Sajnos le kell mondanunk a forgatást, mert lebetegedtem én is és Niki is

– Oláh Gergő felesége nevében is elnézést kért, hiszen sokakat érintő, nehéz döntést hoztak együtt. A klip célja ugyanis nem csupán az, hogy egy új slágerhez méltó vizuális anyag készüljön, hanem hogy társadalmi állásfoglalásként is működjön: az énekes a hűség és a monogámia fontosságát hangsúlyozza, olyan értékeket, amelyeket manapság kevesen mernek nyíltan képviselni. Oláh Gergő párja oldalán éppen ezért tartja különösen fontosnak, hogy a szerelmesek együtt álljanak ki amellett, amit ők is vallanak: jóban-rosszban kitartani a másik mellett.

Fontos számára, hogy milyen tartalmakat, üzenetet közvetít a hallgatói felé (Fotó: Mediaworks archív)

Mielőbb pótolni fogják az elmaradást

A helyzetet súlyosbítja, hogy mostanában különösen sok a megbetegedés, az őszi szezon beindulásával egyre többen panaszkodnak hasonló problémákra. Így nemcsak a sztár és párja, hanem a jelentkező párok közül is többen jelezték, hogy nem tudnának jelen lenni. Ez még inkább alátámasztotta, hogy a forgatást halasztani kell, bármennyire fájdalmas is a döntés.

Az énekes ígéretet tett rá, hogy a lehető leghamarabb kihirdetik az új időpontot, és bízik benne, hogy még több pár csatlakozik majd a kezdeményezéshez. A felhívása szerint a hűség az igazi vagányság, és azok a párok, akik vállalják, hogy életük minden körülménye közepette kitartanak egymás mellett, példát mutatnak egy olyan világban, ahol ez egyre ritkábbnak számít.

A zenész mindenkit megnyugtatott: amint felépülnek, visszatérnek a forgatáshoz. Addig is arra buzdítja a közönséget és a szerelmeseket, hogy az újra kiírt forgatásra tartsanak vele, s álljanak ki az üzenet fontossága mellett.