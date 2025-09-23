Oláh Gergőnek elege van! Felhívást tett közzé: „Ebben fikarcnyi vagányság sincs”

Oláh Gergő családja elképesztően jó harmóniában és szoros egységben működik, nem is véletlen, hiszen mindketten sokat tesznek feleségével azért, hogy ez megvalósulhasson. Geri sokszor adott már hangot nemtetszésének a mai, laza erkölcsű trendekkel kapcsolatban, most azonban még ennél is továbbment: saját klipjével szeretne példát mutatni.

Oláh Gergő koncertjei alatt is a családi értéket képviseli és hirdeti (Fotó: Mediaworks)

Oláh Gergő feleségével élen jár a témában

A népszerű énekes közösségi oldalán tette közzé a felhívást, amelyben a hűség és kitartás fontosságát előtérbe helyező párokat invitál saját klipjének forgatására.

Számomra az a vagányság és menőség, ha valaki egyetlen ember mellett tart ki, jóban rosszban, fájdalomban, szegénységben, gazdagságban, változásban, kudarcban, győzelemben, egy életen át! Ha Te is így gondolod, akkor tarts velünk és legyünk közösen az ellenszelei ennek a rossz iránynak, amit diktál a világ!

Oláh Geri úgy véli, hogy manapság a toplisták élén álló dalok és előadók elkeserítő üzenetet közvetítenek.

13-14 éves lányok ordítják a koncerteken a Nőalázó, erősen és ocsmányul közölt, szexuális tartalmú dalszövegeket, a szüleikkel együtt és tátognak rá a Tiktokon! Arra ösztönzik a mostani felkapott dalok az embereket, fiatalokat, hogy a hűség nem jó, nem menő, a kapcsolat nem menő. Hogy egy nő akkor menő ha száz férfit szerez meg, a férfi akkor menő, ha száz nőt szerez meg! Szerintem ezekben semmi menő és egy fikarcnyi vagányság nincs!

Az ötgyermekes édesapa egyébként korábban úgy nyilatkozott: szerinte az az irány, amit a mai zenei világ képvisel, ocsmány és elfogadhatatlan. „Elképesztően feldühít, hogy már szép szerelmes dalok sem születnek, mert minden a nőkről és az egy éjszakás kalandokról szól. Hogy nem kell kapcsolat, csak szeressük egymást reggelig, aztán felejtsük is el az egészet.”

És hogy az Oláh Gergő dalok még inkább hitelesen tudják közvetíteni azt az értéket, amelyet az énekes maga is sajátjának érez, legújabb videoklipjének forgatására szeretettel várja azokat a párokat, akik életük szerelmével büszkén vállalják, hogy együtt képviselik a klip által a hűséget és az egymás mellett való kitartást.