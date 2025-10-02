Muri Enikő volt párjával tett nagy bejelentést: élő adásban újságolták el az örömhírt – Videó

Idén májusban derült ki, hogy Muri Enikő 6 együtt töltött év után szakított Tóth Szabival. A helyzet már csak azért is pikáns, mert mindketten a Sugarloaf zenekar oszlopos tagjai, és a különválás ellenére a közös munka valamilyen szinten továbbra is összekapcsolja őket.

Muri Enikő 6 évig alkotott egy párt Tóth Szabival (Fotó: Sárosi Zoltán / RTL)

Lapunk tavasszal még arról számolt be, hogy Muri Enikő és Tóth Szabi jelenleg se veled, se nélküled kapcsolatban élnek. Viszont nincs még minden számukra veszve, ugyanis dolgoznak kapcsolatukon. Azonban az énekesnő nemrégiben maga vallott a párkapcsolatáról:

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nálunk mindig minden tökéletes

– nyilatkozta Muri Enikő az M2 Petőfi TV műsorában, korábban pedig azt is kiemelte, hogy kedvese nem az a bújós típus.

„Nyíregyházi lány vagyok, és mindig azt láttam, hogy szerelem van, esküvő van, gyerek van, boldogság van. El sem tudom képzelni az életemet úgy, hogy legalább egyszer ne mennék férjhez. Általában én hozom fel, ő egy kicsit vonakodósabb. Mondjuk ki minden szépítés nélkül: ezen már túl van, ahogy túl van a gyermekáldáson is. Neki ez újdonságot nem okoz, ellenben nagyon sokszor elmondja, hogy »azt szeretném, hogy boldog legyél mellettem, és ha erre vágysz, igyekszem ezt neked megadni«, de ő egy ilyen férfi, akinek a házasság nem annyira fontos. Nem annyira romantikus, nem annyira bújós, nem annyira becézgetős, máshogy fejezi ki a szeretetét, nem azzal, hogy megkéri a kezem. Ezt elfogadtam, nincs ezzel a világon semmi bajom… Na jó, néha van, de le tudom nyelni” – mesélte korábban a lánykérés kapcsán a színésznő.

Muri Enikő és Tóth Szabi együtt jelentek meg élő adásban

A szakítás ellenére Muri Enikő és Tóth Szabi október 2-án, csütörtökön reggel együtt tűntek fel a TV2-n, a Mokka élő adásában. Az apropó a Sugarloaf új dala volt, ami a szeretetről szól. A dal üzenete,hogy a gyűlölködés helyett a szeretet vezéreljen minket.

"Úgy érezzük, hogy ebben a mostani megosztottságban, légkörben, ahol tart a közbeszéd, az nekünk nem nagyon tetszik, de nem találkoztunk még olyan emberrel, akinek tetszett volna az, hogy hol tartunk most. Ezzel mindenképpen szerettünk volna egy pozitív üzenetet, és ezt az üzenetet, hogy Jól csak a szíveddel láthatsz, ami a Kis hercegből van, mindenki ismeri. Ezért szerettük volna ezt minél jobban ventillálni, mert azt gondoljuk, hogy most erre van szükség" – kezdte Tóth Szabi a Mokka stúdiójában, majd Enikő vette át tőle a szót.