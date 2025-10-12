Összeomlott, pánikrohamot kapott a Megasztár 17 éves versenyzője, a vécében zokogott, amikor rátaláltak

Drámai pillanatoknak lehettünk szemtanúi szombat este, a Megasztár első középdöntőjében! Minden szempár Marics Peti két versenyzőjére szegeződött, ugyanis egy párbaj során dőlt el, hogy a 17 éves Mikes Zsüliett vagy a 20 éves Németh Vanda kapja meg az esélyt, hogy bekerülhessen az élő show-ba.

Az első középdöntővel folytatódott a Megasztár 2025-ös évada (Fotó: Bors)

Mindkét lány magabiztosan kezdte a produkciót, majd később olyan dolog történt Mikes Zsüliettel, ami minden versenyző rémálma. Ráadásul már nem először! Zsüli ugyanis a tavalyi évadban is próbálkozott, és ugyanúgy a középdöntőig jutott, ugyanúgy Marics Peti "szárnyai alatt". Ez azonban nem hozott szerencsét. Csakúgy mint 2024-ben, a fiatal énekesnő most is elfelejtette a dalszöveget, ami mindenkivel előfordulhat, de Zsüli ahelyett, hogy kivágta volna magát, teljesen összezavarodott. Végül a mesterek bátorítása kellett hozzá, hogy folytatni tudja.

Mikes Zsüliett összeomlott a Megasztár középdöntőjében Fotó: TV2

„Ugyanaz, Jézusom, tavaly is ez történt vele” - mondta elkeseredetten Ördög Nóra a színfalak mögött.

Összeomlás és pánikroham a Megasztár stúdiójában

Bár Zsüli végül összeszedte magát, Vanda annyira lehengerlő volt a színpadon, hogy Marics Peti őt választotta.

„Izgultam, túlgondoltam, és végül ez így ráment a produkcióra” - fogalmazott Zsüliett a mesterek jelenlétében, ám később, amikor meghallotta a döntést, gyakorlatilag összeomlott a stúdióban.

„Én nem fogok már innen bejelentkezni soha többé” - mondta, majd köszönés nélkül levonult a színpadról.

„Én mindent megtettem, én száz százalékosan gyakoroltam. Úgy érzem, hogy jobban teljesítettem volna, ha....és ezt a mondatot most nem szeretném befejezni, úgyhogy kimegyek a vécére” - magyarázta, majd valóban eltűnt az egyik mosdófülkében. Kisvártatva zokogni kezdett, Herceg Erika úgy kopogott be hozzá, hogy lelket öntsön belé.

„Nyilván bementem hozzá, mert folyamatosan azt mondogatta, hogy nem kap levegőt, pánikrohamot kapott a kislány” - mesélte Erika később a zsűritársainak, Zsüli pedig végül azzal a mondattal távozott, hogy soha többé nem fog jelentkezni a műsorba.