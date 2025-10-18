Szörnyű rémhír terjed a neten: öngyilkos lett a Megasztár fiatal versenyzője?

Itt az újabb ékes példája annak, mennyire messzire tudnak menni a gátlástalan, kattintásvadász álhírgyárak! Most a Megasztár egyik fiatal versenyzőjéről, a középdöntőben búcsúzó Mikes Zsüliettről kezdték el terjeszteni egyes, határt és jó ízlést nem ismerő kamuportálok azt, hogy önkezével végett vetett az életének.
Mondanunk sem kell, hogy a 17 éves tehetség él és virul, bár a Facebookon terjedő kamuhír fennen hirdeti az ellenkezőjét:
"Öngyilkos lett a megasztáros Zsüliett? Igazak a pletykák! Mutatjuk"
– áll a szalagcímben egy fekete-fehér fotó és egy égő gyertyát ábrázoló kép társaságában.
Az álhír természetesen óriási felháborodást váltott ki a kommentszekcióban, még maga Mikes Zsüliett édesapja is hozzászólt, tisztázva, hogy a lánya életben van, de szeretne a tanulmányaira koncentrálni.
A Megasztár 2025-ös évadának egyik legdrámaibb pillanata eddig kétségkívül az volt, amikor az első középdöntőben összecsapott egymással Mikes Zsüliett és Németh Vanda. A két visszatérő versenyző közül Vanda bírta jobban a nyomást, Zsüli ezúttal is belebakizott a szövegbe, ami alaposan kizökkentette, de végül felszívta magát a dal további részeire. Marics Peti végül Vandának szavazott bizalmat, és bár a zsűri próbált néhány bátorító szót intézni Zsülihez is, ő kiviharzott a stúdióból, odamondva: többet nem próbálkozik a tehetségkutatóban.
Mint később kiderült: pánikrohamot kapott, a mosdóban Herceg Erika próbálta vigasztalni, nem sok sikerrel. A lány valóban vigasztalhatatlan volt. A forgatás óta leülepedtek benne a történtek, de azóta sem gondolta meg magát a szereplést illetően. Sőt, legújabb Instagram-bejegyzésében leszögezte, semmilyen tévés szereplésre nem vágyik.
„Szeretném megosztani a gondolataimat és érzéseimet a műsorban való részvételemmel kapcsolatban. Röviden: rá kellett jönnöm, hogy a televízió világa nem nekem való” – ismerte be, majd hozzátette, érzékenyen érintette, hogy viszont látta a képernyőn a pánikrohamát. De kihangsúlyozta, párbajtársára, Németh Vandára nem neheztel a történtek miatt.
„Fontosnak tartom tisztázni, hogy a duettpartneremmel teljesen jó kapcsolatban vagyunk, mindent megbeszéltünk egymással” – szögezte le Mikes Zsüliett Megasztár témában, majd végül hozzátette:
„Köszönöm a lehetőséget, de mostantól szeretnék a saját lelki békémre és fejlődésemre koncentrálni.”
