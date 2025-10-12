A Megasztár felfedezettje 58 éve áll színpadon

Rendkívüli pillanatnak lehettek szem- és fültanúi a TV2 Megasztár nézői: Tóth Gabi csaknem tíz év után újra felkereste Horváth Gyöngyit, akivel egy másik tehetségkutatóban ismerkedett meg.

Horváth Gyöngyi a Megasztárban: „Köszönettel tartozom Tóth Gabinak” (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A Megasztár felfedezettje igazi őserő

„Gabival nem szakadt meg a kapcsolatunk, sokszor beszéltünk az interneten. Rajong értem! De én is imádom őt; mi ketten igazi őstehetségek, őserők vagyunk, akik arra születtek, hogy énekeljenek. Amikor behívott, nagyon örültem! Amikor odaértem, autós kísérettel és vörös szőnyeggel fogadtak, és még csak énekelnem sem kellett, máris hatalmas ovációval és tapssal fogadtak” – kezdte a hot!-nak az énekesnő.

Gyöngyi nemcsak Gabit és a közönséget varázsolta el, hanem a többi mester figyelmét is magára vonta a tehetségével, a profizmusával és a lenyűgöző hangjával. Így tulajdonképpen nem is volt kérdés, hogy továbbjut-e a következő fordulóba.

Húszévesen kapta meg az előadóművészi működési engedélyét (Fotó: archív / hot! magazin)

Imádok énekelni, és a színpad adja nekem a boldogságot!

– mondta lelkesen a művésznő.

„Már ötvennyolc éve állok színpadon, hiszen húszéves koromban kaptam meg az előadóművészi működési engedélyemet. 2023-ban Arany Érdemkereszttel is kitüntettek, ami hatalmas elismerés számomra. Boldog vagyok, hogy az egész életemet végigénekelhettem revükben, bárokban és éttermek műsoraiban, és különösen büszke vagyok arra, hogy a világhírű Piaf Bárban huszonhét éven át énekelhettem, sok hírességnek is, akik ott forgattak. Ötven éve tolmácsolom Édith Piaf sanzonjait, és végtelenül hálás vagyok, hogy a Megasztár színpadán elénekelhettem az egyik legnagyobb klasszikusát, a Milord című dalt. Köszönettel tartozom Tóth Gabinak, hogy tíz év után ismét lehetőséget adott nekem, és én boldogan éltem vele.”

Világsztárok hallgatták

Gyöngyike 21 évesen Szegeden már primadonna volt, és azóta is számtalan különleges fellépést tudhat magáénak. Állítása szerint egykor Omar Sharifnak, Mick Jaggernek és Robert Redfordnak is énekelt, most pedig a Megasztár válogatóján kápráztatta el a közönséget.