Marsi Anikó új fejezetet nyitott az életében – teljesen átalakult

Marsi Anikó új fejezetet kezdett az életében. Mindig is fontos szerepet játszott nála a mozgás, de most 15 kilós fogyás után, új kihívásokra vágyik.

Marsi Anikó élete teljesen átalakult

Fotó: László Szabolcs / Mediaworks Archívum

Most szeretnék magamnak új kihívásokat.

A képernyő ismert arca jelenleg még csak a tenisz alapjait tanulja, de elmondása szerint a plusz kilóktól való megszabadulás volt az, ami teljesen megváltoztatta.

Könnyebb számára a felkelés, a lefekvés, sőt minden napi teendő elvégzése is. Bár korábban is szorgalmasan futott a Balatonnál, még esőben és hidegben is, nem sikerült lefogynia. Hetente akár 80 kilométert is teljesített, mégis felszaladt rá 15 kiló.

Az anyagcseréje, az életkora, valamint férje finom főztje is közrejátszott abban, hogy nem tudott megszabadulni a súlyfeleslegtől. Végül rátalált a 90-10 aranyszabályra. 90 százalékban az étkezés, és csak 10 százalékban számít a sport.

Hozzáteszem, kötelező sportolni a mentális és fizikai egészség miatt. De a fogyásban ez nekem nem segített.

Marsi Anikó megváltoztatta életét

Az évet 72 kilósan kezdte, de mára 15 kilóval kevesebbet nyom. Munkája miatt sokszor csak este 10 körül ér haza, és korábban ilyenkor evett először. Most viszont már csak a felét fogyasztja el a megszokottnak, részben egy gyógynövény hatására is.

Ez a természetes zsírbontó és anyagcsere-segítő szer étvágycsökkentőként is működik, segíti a tápanyagok megfelelő tempójú hasznosulását.

Kuklis Eszter, életmódtanácsadó elmondta, hogy a máj is zsírosodhat, ezért fontos, hogy olyan gyógynövényt válasszunk, amely segíti a méregtelenítést és regenerációt. A japángóbo például a vércukorszint szabályozásában is segíthet, így Anikónak is támogatást nyújtott abban, hogy ne törjenek rá falási rohamok.