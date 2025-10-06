Feketében tűnt fel a képernyőn a TV2 műsorveretője - Gyászol Marsi Anikó

Marsi Anikó, a TV2 Tények műsorvezetője mindig is erőt és magabiztosságot sugárzott a képernyőn, de az utóbbi időben sokaknak feltűnt, hogy hetek óta kizárólag fekete ruhában jelenik meg a képernyőn.
A híradós súlyos családi tragédiát élt át, ugyanis elveszítette testvérét. Marsi Anikó a Tények.hu megkeresésére megerősítette a szomorú hírt, és elárulta, tudatos döntés volt, hogy a munkába menekül. Elmondása szerint a műsorvezetés számára nemcsak hivatás, hanem menedék is ezekben a napokban.
A műsorvezető most leginkább szeretteire koncentrál. Igyekszik támasza lenni édesanyjának és testvére lányának, akik számára a veszteség még nehezebb lehet. A család csendben, egymást támogatva próbálja feldolgozni a történteket.
Anikó nem szeretné részletezni testvére betegségét és az utolsó hónapok küzdelmeit, mert úgy érzi, ezzel is tiszteletben tartja nővére emlékét. A magánéletében most a csend, a belső béke és a családi összetartás jelenti számára a legnagyobb kapaszkodót, a képernyőn azonban továbbra is a megszokott erővel, profizmussal és higgadtsággal végzi munkáját.
