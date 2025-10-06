Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Feketében tűnt fel a képernyőn a TV2 műsorveretője - Gyászol Marsi Anikó

Marsi Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 18:35
A nézőknek talán csak annyi tűnt fel, hogy hetek óta fekete ruhában vezeti a híradót, most azonban kiderült, mi áll a háttérben. Marsi Anikó mély gyászban van, de a munkába kapaszkodva próbál erőt meríteni.

Marsi Anikó, a TV2 Tények műsorvezetője mindig is erőt és magabiztosságot sugárzott a képernyőn, de az utóbbi időben sokaknak feltűnt, hogy hetek óta kizárólag fekete ruhában jelenik meg a képernyőn.

Gyászol Marsi Anikó.
Gyászol Marsi Anikó. Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN

Először beszélt veszteségéről Marsi Anikó

A híradós súlyos családi tragédiát élt át, ugyanis elveszítette testvérét. Marsi Anikó a Tények.hu megkeresésére megerősítette a szomorú hírt, és elárulta, tudatos döntés volt, hogy a munkába menekül. Elmondása szerint a műsorvezetés számára nemcsak hivatás, hanem menedék is ezekben a napokban.

A műsorvezető most leginkább szeretteire koncentrál. Igyekszik támasza lenni édesanyjának és testvére lányának, akik számára a veszteség még nehezebb lehet. A család csendben, egymást támogatva próbálja feldolgozni a történteket.

Anikó nem szeretné részletezni testvére betegségét és az utolsó hónapok küzdelmeit, mert úgy érzi, ezzel is tiszteletben tartja nővére emlékét. A magánéletében most a csend, a belső béke és a családi összetartás jelenti számára a legnagyobb kapaszkodót, a képernyőn azonban továbbra is a megszokott erővel, profizmussal és higgadtsággal végzi munkáját.

 

